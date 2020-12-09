خطوات استخراج جواز سفر سعودي للنساء والأطفال وشروطه 1442

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عمر شويل - جدة خطوات استخراج جواز سفر سعودي للنساء اكثر ما يسعى ألية الفتيات والسيدات السعودين للسفر خارج المملكة حيث سمحت لهم بالكثير من الحقوق التي أعطت للمراه السعودية مساحة التصرف في الكثير من الأشياء كسواقة السيارات واستخراج جوازا سفر بدون مرافق فى بعض الأحيان، ولذلك اصبح من الضروري وجود جواز سفر للنساء وأيضا الأطفال التي يختلف السفر معهم ويجب تحضير جواز سفر للأطفال عند سن معين لذلك يحرص على اصطحاب أطفاله في سفرياته خاصة اذا كانت تلك السفريات طويلة ومتعددة، ولذلك تمنح الجوازات السيدات كل ما يتعلق بالسفر والوصاية والصكوك والأولوية بولي أو من غير ولى، واصبح من السهل معرفة استخراج جواز سفر سعودي وشروطه والأوراق المطلوبة لكل من النساء والأطفال.

خطوات استخراج جواز سفر سعودي للنساء

الذهاب إلى هيئة الجوازات . عدد صورتين من الصور الشخصية. صورة الهوية الوطنية. تقديم الأوراق في الجوازات.

شروط استخراج جواز سفر سعودي للنساء

يجب أن تكون المتقدمة مواطنة سعودية الجنسية ومقيمة داخل حدود المملكة. لايقل عمرة السيدة عن 20 عام فيما فوق. أن لا تكون قد قامت مسبقا بتقديم طلب مرافق في جواز سفر اخر. سداد الرسوم الخاصة المقررة. التسجيل على منصة ابشر. إذا كان ولي أمر المرأة متوفى فتحصل على الجواز من خلال الوصي أو صاحب القوامة والولاية. في حالة وفاة الزوج على المرأة استخراج بطاقة عائلية من خلال الأحوال المدنية السعودية.

استخراج جواز سفر سعودي للأطفال

يكون الحجز من خلال منصة ابشر الخدمات الالكتروانية. حجز موعد لمقابلة أحد المسؤولين في الأحوال المدنية بوزارة الداخلية. الحصول على استمارة البيانات وملها باللغتين العربية والإنجليزية. يقوم ولى الأمر بنفسه بإصدار جواز سفر للطفل. الحضور إلى المقر لتسليم الأوراق. في حالة وفاة الأب يجب بتواجد صك شعرى يشمل صك الولاية أو الوصاية على الطفل من جانب الواصى.

الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر الأطفال

أصل وصورة شهادة الميلاد للطفل. ثلاث صور ملونة ذات خلفية بيضاء، مقاس 4×6. أصل وصورة لبطاقة الرقم القومي للأب وعلى أن تكون البطاقة سارية. في حالة التجديد يجب توافر جواز السفر القديم أو محضر الفقد.

والجدير بالذكر تلجا الحكومة السعودية إلى المنصات إلكترونيا في إصدار جوازات السفر للأطفال بدلا من النظم القديمة التقليدية التي كانت تستخرج جواز السفر بنظم ورقية. من خلال الحجز على في الأحوال المدنية والعديد من الأمور الروتينية.