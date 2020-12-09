نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار وجبات ماكدونالدز 2020 في السعودية وطريقة الطلب اونلاين في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر سلسلة مطاعم ماكدونالز من أهم مطاعم الأكل السريع المتميزة، والشهيرة بالسعودية، وتحتل المركز الأول بين مطاعم الوجبات السريعة، وذلك لما تتميز به من الوجبات الفاخرة والعروض الكثيرة المختلفة، والهدايا التى توجد في وجبات الأطفال، وهو ما يشجع الأشخاص بالذهاب إليه.

أسعار وجبات ماكدونالدز في السعودية

سعر وجبة جراند تشيكن ديلوكس 23 ريال سعودي.

سعر وجبات ماك عربي تشيكن 21 ريال سعودي.

سعر وجبة تشيكن ماك ناجتس9 قطع 20 ريال سعودي.

سعر وجبة ماك فيليه سمك 17 ريال سعودي.

سعر وجبة دبل تشيز برجر 17 ريال سعودي.

أسعار منيو ماك ركن الرومانسية في السعودية.

سعر وجبة سبايسي ماك تشيكن 20 ريال سعودي.

سعر وجبة ميني آسيوي 14 ريال سعودي.

سعر وجبة ماك راب تشيكن سبايسي 12 ريال سعودي.

أسعار منيو ماكدونالز في السعودية

سعر ساندوتش بيج تايستي 16 ريال سعودي.

سعر ساندوتش سبايسي ماك تشيكن12 ريال سعودي.

سعر ساندوتش دوبل تشيز برجر 7 ريال سعودي.

سعر ساندوتش تشيكن برجر 5 ريال سعودي.

أسعار الأطباق الجانبية من ماك

سعر تشيكن ماك ناجتس 6 قطع 9 ريال سعودي.

سعر وجبة ماك بطاطس 4 ريال سعودي.

سعر فطيرة قطع تفاح 4 ريال سعودي.

أسعار وجبات ماك الفاخرة المشكلة.

سعر وجبة كلوب هاوس 26 ريال سعودي.

سعر وجبة مكسيكانو 26 ريال سعودي.

سعر وجبة المشروم26 ريال سعودي.

سعر وجبة بيج ماك لحم 18 ريال سعودي.

سعر وجبة كوارتر باوندر بالجبنة 20 ريال سعودي.

سعر وجبة ماك رويال 21 ريال سعودي.

سعر وجبة بيج ماك دجاج 20 ريال سعودي.

سعر وجبات ماك تشيكن 18 ريال سعودي.

أسعار المشروبات في ماكدونالز.

سعر الكوكاكولا 4 ريال سعودي.

سعر كوكاكولا دايت 4 ريال سعودي.

سعر فانتا برتقال 4 ريال سعودي.

سعر سبرايت4 ريال سعودي.

سعر عصير التفاح 4 ريال سعودي.

سعر عصير البرتقال 4ريال سعودي.

سعر الحليب بالفانيلا 2 ريال سعودي.

سعر الحليب بالشيكولا 2 ريال سعودي.

أسعار وجبات الهابي ميل في ماك.

سعر وجبة الأطفال بيف برجر 10 ريال سعودي.

سعر وجبة الأطفال تشيز برجر 11 ريال سعودي.

سعر وجبة الأطفال 4 قطع تشيكن ناجتس 12 ريال سعودي.

سعر وجبة الأطفال تشيكن برجر 12ريال سعودي.

طريقة الطلب من ماك دون الخروج من المنزل.

ومن أهم مايميز مطعم ماكدونالز عن غيره من باقي المطاعم هو إمكانية عمل الطلب، ووصله دون الخروج من المنزل، عن طريق الإنترنت، وهو ما سنقوم بشرحه لنسهل على محبين وجبات ماك الإستمتاع بالخدمة.

حتي تقوم بالتوتصل مع مطعم ماك دون الخروج من المنزل، ودون الاتصال عبر الهاتف، ماعليك سوي تنزيل تطبيق ماك دليفري، أو الدخول على موقع ماكدونالز الرسمى.

عند الدخول على الموقع أو تحميل التطبيق ينبغي عمل حساب خاص بكم على التطبيق أولا، وتسجيل البيانات المطلوبة، مثل الإسم والعنوان والإيميل الخاص بكم.

ثم سيقوم ماكدونالز بإرسال رسالة تفعيل على البريد الالكتروني الخاص بك ، فما عليك سوى الدخول على الرسالة، والضغط على رابط التفعيل، وهكذا يكون قدم تم تفعيل الحساب الخاص بك.

الأن في إمكانك تحديد الوجبة التي تريد طلبها ثم تقوم بالضغط على رمز العربة لتأكيد الطلب.