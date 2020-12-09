نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة وشروط نقل ملكية سيارة في المملكة السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسعى المملكة العربية السعودية إلى تقديم الخدمات بشكل ميسر وسريع لجميع رعاياها، ويأتي ذلك عن طريق شبكة الأنترنت دون الحاجة لذهاب إلى أي إدارة لتنفيذ الخدمة الذي يريدها، يعد نقل ملكية سيارة من شخص لآخر أمر منتشر في الأوقات الأخيرة، وضعت مجموعة من الشروط لنقل ملكية السيارة في المملكة السعودية، وبعد تعديل بعض التقنيات التي تعمل عليها الحكومة السعودية اصبح أمر نقل ملكية السيارة في وقتنا هذا في المملكة يكون بشكل سريع ويكون ذلك عن طريق مجموعة من معارض السيارات والتي تكون معتمدة بشكل قانوني من الحكومة السعودية، ويكون هناك ثلاث أشخاص: البائع والمشتري وموظف المعرض، هنا يجب أن يكون المعرض مشتركا في خدمة تم المرورية لإتمام عمليات نقل الملكية.

خطوات نقل ملكية السيارة في المملكة

وتقدم وزارة الداخلية والمرور خدمات إلكترونية من خلال منصة أبشر، ومن ضمن هذة الخدمات خدمة نقل ملكية سيارة وتكون عن طريق الخطوات الأتية :

أن يقوم المستخدم بالدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية . قم بتسجيل الدخول وكتابة اسمك وكلمة المرور الخاصة بك . أنقر على “خدماتي”، ثم أنقر على “خدمات المرور” . عليك بالتوجه إلى الصفحة الخاصة بخدمات المرور . على المستخدم النقر على زر “عرض السيارة للبيع”، ثم إدخال بيانات السيارة المطلوبة كماركة السيارة و الموديل و موعد انتهاء الرخصة . قم بإدخال البيانات الخاصة بالمشتري الذي يريد أن ينقل ملكية السيارة إليه . يجب أن يقوم المشتري بتسجيل دخوله إلى نظام أبشر ويختار “خدمة مبايعة مركبات” . ينقر المشتري على “طلبات الشراء”، وبعد ذلك قم باختيار السيارة المراد شراؤها، والتي سبق أن سجلها البائع . و أخيرا قم بسداد الرسوم وإدخال البيانات المطلوبة والاستمرار حتى إنهاء الإجراءات بنجاح .

شروط نقل ملكية السيارة في السعودية

هناك العديد من الشروط الواجب توافرها قبل البدء في نقل ملكية السيارة، ومن ضمن هذة الشروط ما يلي :

يشترط أن تكون السيارة مفحوصة بالفحص الدوري من خلال الإدارة العامة للمرور .

أن تكون جميع الغرامات والمخالفات مسددة من قبل كل من المشتري والبائع .

يجب أن يكون التامين ساري على السيارة .

يشترط أن تكون رخصة القيادة للبائع والمشتري سارية، ويلزم أيضا أنت تكون رخصة السيارة سارية .

يشترط أن تكون إقامة المقيم سارية الصلاحية .

أن تكون صلاحية الهوية الوطنية للمواطن سارية .

الأوراق المطلوبة لنقل ملكية سيارة في المملكة

حددت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية بعض الأوراق التي يجب تجهيزها وتقديمها من أجل البدء في اجراءات نقل سيارة في السعودية وهي كالتالي :

صورة من الهوية الشخصية و صورة من رخصة السيارة. تقديم إيصال سداد المخالفات . قم بتعبئة نموذج نقل الملكية بكل دقة، وتوثيق عقد البيع لدى الجهات المعنية . عليك بدفع رسوم نقل ملكية السيارة . صورة من رخصة القيادة.

وأخيرا نكون قد اوضحنا جهود المملكة السعودية في توفير الجهد والوقت لرعياها بتقديم الخدمات الإلكترونية، وعرضنا أيضا في مقالنا كيفية نقل ملكية السيارة وشروط ذلك والأوراق المطلوبة .