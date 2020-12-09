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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مشروبات ستاربكس السعودي وأسعارها في المقال التالي
عمر شويل - جدة مشروبات ستاربكس السعودي وأسعارها، كافيه ستاربكس من أشهر كافيهات السعودية المعروفة، إذ أن مقره الأصلي بالولايات المتحدة الأمريكية، ولكن له الكثير من الفروع في مناطق مختلفة من العالم، لذلك يلقى الشهرة الكبيرة التي نجدها الآن عنه، وهو مطعم أو كافيه مختص بتقديم جميع أنواع مشروبات القهوة بنكهات وطرق مختلفة، منها المشروبات الساخنة ومنها المشروبات الباردة، ويحب المواطنون في السعودية كافيه ستاربكس بشكل واضح، إذ أن أغلب محركات البحث يتصدرها أسعار ستاربكس للمشروبات والطعام، ونوضح لكم أسعار مشروبات ستاربكس الساخنة والباردة.
أسعار مشروبات ستاربكس المميزة الباردة والساخنة
نظرًا لشهرة ستاربكس في تحضير مشروبات من أجود أنواع القهوة، ويحضرها بطرق عديدة ومختلفة سواء البارد أو الساخن أو الحلو أو اللاذع، فإن له بعض المشروبات الخاصة المميزة وتلقى طلبًا كثيرًا بين الزائرين:
سعر مشروبات ستاربكس الباردة
- كافيه أمريكانو: الحجم العادي سعره 12 ريال، الحجم المتوسط 14 ريال، الحجم الكبير 16 ريال.
- كافيه لاتيه: الحجم العادي سعره 15.50 ريال، الحجم المتوسط 17.50 ريال، الحجم الكبير 19.50 ريال.
- كافيه موكا: الحجم العادي سعره 18.50 ريال، والحجم الوسط 20.50 ريال، والحجم الكبير 22.50 ريال.
- كابتشينو فريدو: سعره 16 ريال.
- موكا وايت شوكليت: الحجم العادي سعره 18.50 ريال، الحجم المتوسط 20.50 ريال، الحجم الكبير 22.50 ريال، والشيكولاتة الخاصة سعره 16 ريال.
- كراميل ميكاتو: سعره 16 ريال سعودي.
سعر مشروبات ستاربكس الساخنة
أما المشروبات الساخنة سعرها:
- اسبريسو دوبيو: 11 ريال.
- كافيه لاتيه: الحجم العادي سعره 14 ريال والوسط سعره 16 ريال.
- كافيه أمريكانو: الحجم العادي سعره 12 ريال، والوسط سعره 14 ريال.
- اسبريسو سولو: سعره 9 ريال.
- كافيه موكا: سعره 16 ريال.
- كراميل ميكاتو: سعره 16 ريال.
- فلات وايت: سعره 14 ريال.
- موكا وايت شوكليت: سعرها 16 ريال، وشيكولاتة سبشيال سعره 16 ريال.
- لاتيه شاي: سعره 16 ريال.
- شاي تيفانا إيرل جراي: سعره 12 ريال.
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