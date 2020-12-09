نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليق وزير التعليم على نظام الدراسة عن بعد في الفصل الدراسي الثاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة التعليم عن بعد في الفصل الدراسي الثاني، قام وزير التعليم الوزير حمد آل الشيخ بالإعلان عن عدم تحديد السيناريو المناسب للدراسة بالعام الدراسي الثاني لجميع طلاب المراحل التعليمية حتى الآن، وذلك القرار يستلزم العديد من الانعقادات والاجتماعات بين الهيئات المسئولة من وزارة الصحة ووزارة التعليم وجميع الهيئات المختصة، وذلك لتحديد هل سيكون السيناريو الجديدة هو نفس سيناريو العام الدراسي الأول وهو نظام التعليم عن بعد أم سيكون هناك سيناريو جديد، مؤكدًا أن المملكة العربية السعودية مستعدة لكلا القرارين في حين اتخاذ أحدهما والمهم هو صحة وسلامة وراحة الطلاب وذويهم، وحدد أن نتيجة تلك الانعقادات في تحديد طريقة التعليم في الفصل الدراسي الثاني بالسعودية سيتم تحديدها في الأيام القليلة المقبلة بمشيئة الله.

تحديد طريقة التدريس بالفصل الدراسي الثاني في المملكة

بعدما أعلن وزير التعليم عن دراسة قرار طريقة التعليم المناسبة في الفترة الحالية لجميع الصفوف التعليمية في الفصل الدراسي الثاني الجديد، أوضح أن حتى الآن نتائج اختبارات TIMSS 2019 لمادتي العلوم والرياضيات للصف الثاني المتوسط وكذلك الصف الرابع الابتدائي، هي مؤشرات جيدة حتى الآن وتدرس في تلك اللحظة على نطاق عالمي، من حيث دراسة نظام التعليم في السعودية وباقي النظم التعليمية العالمية الأخرى، ويساعد في التعرف على إمكانية الطلاب للاستجابة لنظام التعليم عن بعد والنظام المستخدم حاليًا، ونظرًا لأنه كذلك مؤشر للتقدم بمستوى التنمية البشرية والقدرات البشرية لجميع الدول فهي لها علاقة ما مباشرة برأس المال البشري بالبنك الدولي.

حيث أكد أن تطبيق نظام التعليم عن بعد في الفصل الدراسي الأول لقى حتى الآن إيجابية كبيرة، فهي خطوة ناجحة لتقليل انتشار فيروس كورونا بين المعلمين والطلاب وجميع العاملين بالقطاع التعليمي، وذلك خوفًا وحرصًا على صحتهم وسلامتهم، ويحاول الطلبة الاجتهاد حتى الآن في نظام التعليم عن بعد، فأصبح هناك مقدار أكبر من توفير الجهد والطاقة يستخدم في التطوير بالمستوى التعليمي الشخصي.