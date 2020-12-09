افضل شركة تقسيط سيارات في السعودية 1442 المجدوعي للسيارات تقسيط 2021 بدون كفيل

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عمر شويل - جدة افضل شركة تقسيط سيارات في السعودية 1442 سواء من حيث المميزات والخدمات المقدمة وطريقة التعامل، حيث هناك شركات وبنوك تمنح تقسيط سيارات بدون كفيل، وكذلك تقسيط سيارات بدون بنك، كما يوجد الكثير من معارض تقسيط سيارات مباشر في المملكة العربية السعودية، وعبر موقع ثقفني نقدم لكم كافة التفاصيل حول شركات تقسيط السيارات المستعملة والجديدة، وكذلك تقسيط السيارات بنك الراجحي، ومن خلال شركة تقسيط المجدوعي للسيارات، وبيان شروط تقسيط السيارات بحسب الاختيار بين أنظمة التقسيط التي ترغب في الحصول على تمويل السيارات بشأنها.

افضل شركة تقسيط سيارات في السعودية 1442

توفر الكثير من الشركات والبنوك في المملكة العربية السعودية تيسيرات وتساهيل لحصول المواطنين أو المقيمين بها على سيارات خاصة من خلال نظام تقسيط سيارات بدون كفيل، وكذلك تقسيط سيارات بدون مقدم، من ذلك تقسيط سيارات بنك الراجحي، وما يقدمه من خدمات، وشروط تقسيط السيارات بالراجحي، لمعرفة كيفية الحصول على سيارة بدون كفيل أو بتحويل راتب مصرف الراجحي، أو بدون تحويل الراتب بحسب توافر الشروط المطلوبة، ونوضح لكم تفاصيل حول تقسيط السيارات في شركة المجدوعي للسيارات بالمملكة العربية السعودية.

المجدوعي للسيارات تقسيط 2021

من البحث عن أفضل شركة لتقسيط سيارات في السعودية 1442 نقدم لكم عروض المجدوعي للسيارات، عروض هيونداي 2020 تقسيط بدون دفعة أولى، والذي تقدم شركة المجدوعي للسيارات ثلاثة نظم تمويلية: (تمويل السيارات- التمويل الشخصي- عقود الإيجار مع الوعد بالتمليك) وهذه النظم الثلاثة التي يفاضل بينهم العميل لمعرفة أفضل شركة لتقسيط السيارات وما تقدمه كل شركة من تيسيرات بحسب نظام التمويل، نبين لكم الفرق بين كل نظام تمويلي.

نظام تمويل السيارات وشروط المجدوعي للسيارات

في هذا النظام يتم تسجيل السيارات باسم البنك حتى يتم سداد العميل لكامل مبلغ التمويل ثم تنتقل ملكيتها له، وهناك لابد من توافر الشروط التالية:

هذا التمويل تصل فترة سداده إلى 60 شهر

راتب العميل الشهري لابد أن يتراوح ما بين (1900-8000) ريال سعودي

نسبة الأرباح المستحقة ما بين (2.69%-13.79%)

يلتزم العميل بإصلاح السيارة في مراز الصيانة المحددة له من قبل البنك

يحصل العميل على تصريح القيادة من البنك

نظام التمويل الشخصي لتقسيط السيارات

وهذا النظام يحصل من خلاله العميل على تمويل شخصي لشراء السيارات وتصبح ملك للعميل مباشرة، حيث لا تسجل باسم البنك مثل النظام السابق، كما لا يلتزم بإصلاحها في مراكز مخصصة تابعة للبنك، ولا يحتاج الحصول على تصريح القيادة من البنك، ويشترط في التمويل الشخصي توافر الشروط التالية:

مدة سداد نظام التمويل الشخصي ما بين (12- 60) شهر

الراتب الشهري للعميل ما بين (1900- 30000) ريال سعودي

نظام التمويل عن طريق عقود الإيجار مع الوعد بالتمليك

هذا النظام الثالث لمن لا يتوافر لديه شروط النظامين السابقين، ويعني أن تتمكن من شراء سيارة بالتقسيط وتقوم بالتوقيع على عقدين أحدهما عقد إيجار للسيارة وعقد يضمن تملك السيارة بانتهاء مدة التمويل، وهذا يسمى نظام التمويل عن طريق عقد أيجار مع وعد بالبيع بانتهاء الأقساط والالتزام بالسداد في مواعيده.

هذه طرق سهلة وميسرة يقدمها بنك الراجحي من الدخول على مصرف الراجحي مباشر أفراد، الذي يقدم تمويل شخصي سريع وسهل، وكذلك تمويل لتقسيط السيارات، والتمويل العقاري لراغبي شراء بيت عن طريق الأهلي التجاري، وقدمنا لكم أفضل الشركات في تقسيط للسيارات في السعودية 1442 وهي شركة المجدوعي للتقسيط.