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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض البنك الأهلي التجاري السعودي نهاية عام 2020 للتمويل الشخصي بالشروط في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض البنك الأهلي التجاري السعودي لنهاية عام 2020 ، يستهدف البنك الأهلي السعودي، تقديم العديد من الخدمات القوية، والعروض المتميزة لعملائه، حيث تبدأ حملة عروض البنك الأهلي التجاري السعودي، لنهاية عام 2020م، والتي بدأت منذ يوم 15 نوفمبر، وتنتهي بحلول يوم 17 ديسمبر الجاري.
عروض البنك الأهلي التجاري السعودي نهاية عام 2020
كثيرًا ما يخرج البنك الأهلي السعودي، إلى عملائه بالكثير من القرارات والعروض والحملات، التي يستهدف بها تقديم خدمة مميزة لعملائه، سواء أكانوا من العملاء السعوديين أم المقيمين، والتي بلغ قدرها 16 قرارًَا مازالت سارية حتى الآن، ويلتزم بها البنك تجاه عملائه، واليوم يقدم البنك للمستفيدين عرض التمويل الشخصي من البنك، بحد أقصى مليون ونصف ريال سعودي، وفقًا للشروط التي أعلنها البنك.
العملاء المستفيدون من عروض البنك الأهلي 2020
عروض البنك الأهلي التجاري، موجهة لكافة العملاء من السعوديين والمقيمين، المنتمين للقطاعات التالية:
- المتقاعدين والعسكريين في كل المستويات الوظيفية، وكذلك كل الوراتب.
- العاملين في القطاع الحكومي.
- العاملين في القطاع الخاص.
- العاملين في القطاع شبه الحكومي.
- العاملين في الشركات الكبرى.
عرض تمويل الأهلي الشخصي نهاية عام 2020
يقدم البنك الأهلي مبلغ تمويلي يبلغ 5.000 ألاف ريال سعودي، برسم إداري 1%، وذلك بمعدل نسبة سنوي يبلغ 3.06%، وإذا انطبقت معك الشروط يمكنك الحصول على المبلغ التمويلي في نفس اليوم.
مزايا عرض تمويل الأهلي الشخصي 2020
- يصل فترة الأقساط حتى 5 أعوام.
- يمكن تأجيل قسط شهر رمضان.
- يمكن تسديد التمويل مبكرًا.
- يتم عمل تأمين في حالات العجز الكلي أو الوفاة.
- يمكنك التقدم بطلبك للحصول على عروض البنك الأهلي التجاري السعودي، من خلال رابط الصفحة الرسمية.
شروط الحصول على عرض تمويل البنك الأهلي السعودي
- يجب أن يبلغ الحد الأدنى للراتب حوالي؛ 3.000 ألاف ريال سعودي لحاملي الجنسية السعودية، و2.500 ريال سعودي للسادة السعوديين المتقاعدين، بينما يبلغ 4.000 ريال سعودي للسادة المقيمين داخل المملكة.
- يجب أن يكون الحد الأدنى لمدة الخدمة، للمستفيد من عرض التمويل، شهر واحد لحاملي الجسنية السعودية، ممن يعملون في القطاع الحكومي، بينما يبلغ ثلاثة أشهر للسادة السعوديين والمقيمين، من العاملين في شركات أو قطاع حكومي، بينما يبلغ شهر واحد لكافة السادة المقيمين والسعوديين، من العاملين في القطاع الخاص بالمملكة.
- يبلغ الحد الأدنى لعرض التمويل الشخصي، 5.000 آلاف ريال سعودي، وحتى 1.500.000 واحد ونصف ريال سعودي كحد أقصى.
- يجب أن يكون الحد الأدنى لعمر المستفيد، 18 عامًا لحاملي الجنسية السعودية، و22 عامًا للسادة المقيمين داخل المملكة، وذلك عند التقدم بطلب الحصول على العرض التمويلي من البنك الأهلي، وذلك على ألا يتخطى عمر المستفيد 60 عامًا، عند بلوغه آخر موعد لاستحقاق دفع القسط الأخير.
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