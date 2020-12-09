عروض البنك الأهلي التجاري السعودي نهاية عام 2020 للتمويل الشخصي بالشروط

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عمر شويل - جدة عروض البنك الأهلي التجاري السعودي لنهاية عام 2020 ، يستهدف البنك الأهلي السعودي، تقديم العديد من الخدمات القوية، والعروض المتميزة لعملائه، حيث تبدأ حملة عروض البنك الأهلي التجاري السعودي، لنهاية عام 2020م، والتي بدأت منذ يوم 15 نوفمبر، وتنتهي بحلول يوم 17 ديسمبر الجاري.

عروض البنك الأهلي التجاري السعودي نهاية عام 2020

كثيرًا ما يخرج البنك الأهلي السعودي، إلى عملائه بالكثير من القرارات والعروض والحملات، التي يستهدف بها تقديم خدمة مميزة لعملائه، سواء أكانوا من العملاء السعوديين أم المقيمين، والتي بلغ قدرها 16 قرارًَا مازالت سارية حتى الآن، ويلتزم بها البنك تجاه عملائه، واليوم يقدم البنك للمستفيدين عرض التمويل الشخصي من البنك، بحد أقصى مليون ونصف ريال سعودي، وفقًا للشروط التي أعلنها البنك.

العملاء المستفيدون من عروض البنك الأهلي 2020

عروض البنك الأهلي التجاري، موجهة لكافة العملاء من السعوديين والمقيمين، المنتمين للقطاعات التالية:

المتقاعدين والعسكريين في كل المستويات الوظيفية، وكذلك كل الوراتب. العاملين في القطاع الحكومي. العاملين في القطاع الخاص. العاملين في القطاع شبه الحكومي. العاملين في الشركات الكبرى.

عرض تمويل الأهلي الشخصي نهاية عام 2020

يقدم البنك الأهلي مبلغ تمويلي يبلغ 5.000 ألاف ريال سعودي، برسم إداري 1%، وذلك بمعدل نسبة سنوي يبلغ 3.06%، وإذا انطبقت معك الشروط يمكنك الحصول على المبلغ التمويلي في نفس اليوم.

مزايا عرض تمويل الأهلي الشخصي 2020

يصل فترة الأقساط حتى 5 أعوام.

يمكن تأجيل قسط شهر رمضان.

يمكن تسديد التمويل مبكرًا.

يتم عمل تأمين في حالات العجز الكلي أو الوفاة.

يمكنك التقدم بطلبك للحصول على عروض البنك الأهلي التجاري السعودي، من خلال رابط الصفحة الرسمية.

شروط الحصول على عرض تمويل البنك الأهلي السعودي