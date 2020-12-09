نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معرفة التقويم الدراسي في السعودية وموعد اختبارات الفصل الدراسي الأول 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة بقي أقل من أسبوعين على بدء اختبارات الفصل الدراسي الأول في المملكة العربية السعودية، فيما يمكن معرفة التقويم الدراسي 1442 هـ، للاطلاع على جميع المواعيد الخاصة بالدراسة في هذا العام، ومنها الإجازات ومواعيد الامتحانات وبدء الدراسة وانتهائها، إذ إن وزارة التعليم السعودية، وضعت خطة وجدولا جرى تعديله ثم توزيعه على جميع المديريات التعليمية، لتطبيقه بدءًا من حضور الإداريين وانتظامهم في العمل يوم الأحد الموافق 16 أغسطس 2020، وحتى آخر يوم في الامتحانات الخاصة بالفصل الدراسي الثاني الموافق يوم الخميس 3 يونيو 2020.

التقويم الدراسي 1442 في السعودية

ومن خلال السطور المقبلة، نوضح للقراء التقويم الدراسي 1442 هـ، في المملكة، ليستفيد منه الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين والمعلمات في جميع أنحاء البلاد، وفي المراحل التعليمية المختلفة، وذلك على النحو الآتي:

بداية، ووفقًا لخطة وزارة التعليم، فقد كانت عودة الإداريين يوم الأحد 26 ذي الحجة 1441 هـ، الموافق 16 أغسطس 2020م.

ثمّ كانت عودة المعلمين، في الأحد 4 محرم 1442 هـ، الموافق 23 أغسطس 2020م.

بعد ذلك، جاءت بداية الفصل الدراسي الأول، وحضور الطلاب، يوم الأحد 11 محرم 1442 هـ، الموافق 30 أغسطس 2020م.

ثم حلّت إجازة اليوم الوطني، يوم الأحد 6 صفر 1442 هـ، الموافق 23 سبتمبر 2020م.

موعد اختبارات الفصل الدراسي الأول 1442

ومن المنتظر أن تكون اختبارات الفصل الدراسي الأول، يوم الأحد 5 جمادي الأولى 1442 هـ، الموافق 20 ديسمبر 2020م.

فيما تأتي إجازة منتصف العام، يوم الخميس 16 جمادي الأولى 1442 هـ، الموافق 30 ديسمبر 2020م، لمدة أسبوعين.

لتأتي بداية الفصل الدراسي الثاني، يوم الأحد 4 جمادي الآخرة 1442 هـ، الموافق 17 يناير 2021م.

يلي ذلك، اختبارات الفصل الدراسي الثاني، يوم الثلاثاء 11 شوال 1442 هـ، الموافق 23 مايو 2021م.

أخيرًا، إجازة نهاية العام الدراسي، يوم الخميس 22 شوال 1442 هـ، الموافق 3 يونيو 2021م.

عدد أيام وأسابيع الدراسة في المملكة 1442

ووفقًا لخطة وازرة التعليم فلي المملكة العربية السعودية، بشأن العام الدراسي 1442 هـ، فإن عدد أيام وأسابيع الدراسة، جاءت على النحو الآتي:-