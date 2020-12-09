نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المواطن أعلن عن موعد صرف الدفعة الجديدة و الشروط الواجب توافرها لإصدار نتائج أهلية حساب المواطن في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن برنامج حساب المواطن عن موعد صرف الدفعة الجديدة للمستفيدين من الدعم المادي يوم 10 ديسمبر الشهر الجاري 2020م، على ذلك سوف يتم إيداع المبالغ المخصصة في الدعم لحساب المواطن السعودي الشهر الجاري 2020م، ولذلك يتم إيداعها في الحسابات البنكية للأشخاص المستفيدين والمستفيدات من برنامج حساب المواطن بالمملكة العربية السعودية بالإضافة إلى ذلك أن يتم إثبات أهليتهم،ومن الجديد بالذكر أن لا بد من التحقق من نتائج الأهلية لكل مستفيد وتابع للدعم الأسرى.

ولذلك تم الإعلان على أن برنامج حساب المواطن قد بلغ إجمالي عدد المستفيدين والتابعين الذين أثبتوا أهليتهم وطلباتهم وصلي إلى حوالي 10.7 مليون شخص مستفيد وتابع شملهم الدعم المادي المخصص للمواطنين المقيمين داخل المملكة العربية السعودية، ولذلك تم الإعلان على أن إجمالي المبالغ الذي تم إيداعها في حساب كل مستفيد وصل إلى 1.8 مليار ريال سعودي مخصص، بالإضافة إلى ذلك أن بلغت التعويضات للدفعات السابقة حوالي 16.5 مليون ريال سعودي مخصص للمستفيدين.

موعد صرف الدفعة الجديدة من حساب المواطن :

أوضح برنامج حساب المواطن عن موعد صرف الدفعة الجديدة للمستفيدين والمستفيدات بالمملكة العربية السعودية من الدعم المادي المخصص للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، ولذلك تم الإعلان من خلال الحساب الرسمي لبرنامج حساب المواطن على موقع التواصل الاجتماعي وخصوصاََ موقع تويتر، وصدور نتائج الأهلية الخاصة بشهر ديسمبر الجاري 2020م، حيث أن موعد الصرف الدفعة الجديدة غداََ يوم الخميس الموافق 10 ديسمبر الشهر الجاري 2020م.

ومن المنتظر أن الموعد المحدد 10 من كل شهر ميلادي، موعد صرف الدفعة الجديدة من برنامج حساب المواطن للمستفيدين والمستفيدات، حيث أن تم الإعلان عن الشروط الواجب توافرها لصدور نتائج الأهلية برنامج حساب المواطن، من أجل استحقاق أهلية حساب المواطن للدفعة الجديدة للمستفيدين من الدعم المادي، حيث أن الشروط تعتبر مهمة استحقاق أهلية دعم المواطن السعودي.

الشروط الواجب توافرها لإصدار نتائج أهلية حساب المواطن :

يجب على المستفيد أن يملك الجنسية السعودية. إذا كان المواطن ابن أو زوجة أو زوج أو أبنه غير سعودية لا يمكنه صرف دعم حساب المواطن. يجب على المستفيد أن يكون مسجل بطاقات التنقل. يجب على المستفيد من دعم المواطن داخل المملكة العربية السعودية. لا بد من عدم وجود المواطن السعودي في أحد دار الإيواء التابعة للحكومة السعودية، أو متواجد في أحد السجون. يجب على المستفيد لا يمكث أكثر من 90 يوماً خارج المملكة العربية السعودية.

بالإضافة إلى ذلك أن يكون المستفيد جميع بياناته مسجلة متفقة أيضاََ مع بيانات الجهات ذات العلاقة بها، ولذلك يعتمد استحقاق دعم حساب المواطن على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها، وعمرهم إذا كان أكبر أو أقل من 18 سنة.