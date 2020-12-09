نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل 2 مليون ريال بدون كفيل لشراء سيارة أحلامك بفترة سداد 60 شهر في المقال التالي

عمر شويل - جدة الكثير من البنوك العاملة في المملكة العربية السعودية توفر خدمة الحصول على تمويلات شخصية أو تمويلات للسيارات تبدأ من 100.000 ريال، وتصل حتى 2 مليون ريال سعودي، وتختلف الشروط من بنك لآخر، أو من شركة تمويلية لأخري، وذلك بحسب متطلبات كل جهة، ومن أبرز تلك البنوك العاملة في المملكة والمعتمدة والمرخصة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، مصرف الإنماء، الذي يقدم العديد من الحلول التمويلية بإجراءات بسيطة وميسرة.

يوفر مصرف الإنماء خدمة التمويل، سواء التمويل الشخصي، تمويل السيارات، تمويل التعليم، التمويل العقاري، وخدمة التمويل الإضافي، ولكل خدمة تمويلية من هذه الخدمات عدد من الشروط التي يجب توافرها لدى العميل، بالإضافة إلى بعض الأوراق والمستندات المطلوبة، وعلى صعيد تمويل السيارات، فيمكن للعميل الحصول على مبلغ مالي يصل إلى 2 مليون ريال لشراء سيارة أحلامك، بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

مميزات تمويل السيارة من الإنماء

يمكن الحصول على مبلغ تمويل يصل إلى 2 مليون ريال.

موافقة فورية.

تمويل شراء بحد أقصى 500.000 ريال للسيارة الواحدة.

يمكن الاختيار بين عدد كبير من معارض السيارات المعتمدة لدى مصرف الإنماء.

فترة سداد قيمة التمويل تصل إلى 60 شهر.

تمويل بدون كفيل.

رسوم إدارية 1 بالمائة من قيمة التمويل، أو 5000 ريال سعودي.

هناك عدداً من المتطلبات التي يحتاج لها البنك حتى يمكن إنهاء إجراءات الحصول على منتج تمويل السيارة، وتشمل هذه المتطلبات الهوية الوطنية للعميل، تحديد نوع السيارة، تحديد مصدر شراء السيارة، الحصول على الحد الشامل، وأخيراً يجب على العميل تعبئة نموذج التقديم على تمويل سيارة أحلامك.

كذلك أعلن مصرف الإنماء من خلال موقعه الرسمي أنه يمكن الحصول على الحد الشامل عبر اتباع بعد الإجراءات وهي، فتح حساب في مصرف الإنماء، تعريف بالراتب مصدق من جهة العمل التي يعمل بها العميل موضح بها تاريخ الالتحاق بالعمل، تحويل الراتب، مع ضرورة أن يكون العميل يعمل لدى أي من جهات العمل المعتمدة من قبل مصرف الإنماء.

التقديم على تمويل السيارة

من خلال الموقع الرسمي لمصرف الإنماء، يمكن ملئ بيانات نموذج تقديم الطلب إلكترونياً، على أن تكون البيانات صحيحة، وذلك عبر التوجه إلى رابط تمويل سيارة من مصرف الإنماء، ومن ثم يقوم العميل بكتابة البيانات التي تشمل الاسم، رقم الهوية الوطنية، أو رقم الإقامة للمقيمين، العمر، جهة العمل، الراتب الشهري للعميل، نوع الخدمة يقوم العميل باختيار تمويل سيارات، رقم الهاتف الجوال، وفي حال وجود أي استفسار حول المنتج التمويلي التواصل مع خدمة العملاء على رقم 8001208000، أو التوجه لأي فرع من فروع مصرف الإنماء.