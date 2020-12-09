نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقاعد وتوقف التعامل بالوكالات وتدعو المستفيدين بسرعة إرسال الحسابات البنكية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تزداد عمليات البحث منذ أيام عن المؤسسة العامة للتقاعد حول الإعلان الأخير الذي أصدرته عبر صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فقد أعلنت مؤسسة التقاعد من خلال صفحتها الرسمية عن وقف التعامل بالوكالات علماً بأنها قامت بدعوة كافة المستفيدين إلى ضرورة سرعة موافاتها بأرقام حساباتهم البنكية، ومن الجدير بالذكر أن المؤسسة العامة للتقاعد قد قامت بإصدار نشرتها التي تشمل الإحصائية الربعية التي تناولت التقاعد المبكر حتى نهاية الربع الثالث من عام 2020 ضمن اهتمام المؤسسة في شفافية البيانات والإحصاءات ومشاركتها للعموم، ومن خلال هذا المقال نوضح لكل متابعينا تفاصيل الإعلان الذي تم إصداره.

أوضح الإعلان الذي ضمن نشرة المؤسسة العامة للتقاعد عن سن التقاعد المبكر، حيث أشار إلى أن يكون متوسط عمر الشخص المتقاعد لدى الرجال حوالي 50 عاماً، أما عن عمر التقاعد للنساء يكون 52 عاماً، على أن يتوافر أهم شرط قد حددته المؤسسة وهو أن يكون بلغ متوسط مدة الخدمة حوالي 25.3 سنة لدى النساء، وذلك مقابل 24.8 سنة لدى الرجال، كما مثل التقاعد المبكر ما نسبته 31% من أسباب التقاعد لدى الجنسين في الصندوقين العسكري والمدني فيما مثل بلوغ السن التقاعدي 53% من أسباب المتقاعدين، وأبرزت النشرة متوسط مدة الخدمة حسب السلالم الوظيفية والجنس التي أكدت ارتفاع متوسط مدة الخدمة في وظائف أعضاء هيئة التدريس وانخفاضه في وظائف المستخدمين لكلا الجنسين كما مثل المدنيون ما نسبته 65% من عدد المتقاعدين مبكراً.

ومن الجدير بالذكر أن النشرة قد أوضحت أن هناك فئة من الموظفين يتم تقاعدهم بشكل مستمر وهم أصحاب الوظائف التعليمية، حيث يعتبر أنهم هم على رأس قائمة التقاعد المبكر إذ أن المؤشرات تقول أنه يتقاعد حوالي 81% من المعلمين والمعلمات تقاعداً مبكراً يليهم الضباط وتصل نسبتهم إلى حوالي 53% ثم منسوبو الوظائف الصحية بنسبة 40% ثم أعضاء هيئة التدريس بنسبة 32% ثم الموظفين العموميين بنسبة 28%، ويذكر أن المؤسسة العامة للتقاعد تصدر سنوياً تقريرها الإحصائي الذي يتناول جميع العملاء من متقاعدين ومستفيدين ومشتركين في إحصاءات تفصيلية متاحة بشكل كامل من خلال بوابة المؤسسة الإلكترونية.