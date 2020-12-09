نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض كيا سبورتج 2021 من كيا الجبر في ديسمبر بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة اعلن توكيل الجبر بإطلاق عروض نهاية العام علي عرض كيا 2021 في المملكة العربية السعودية ومن ضمن السيارات التي أعلنت عنهم وهي كيا سبورتج 2021ـ، كما اعلن عن مواصفات السيارة والتي تعتبر من فئه السيارات الرياضية متعدده الاستخدام والتي تتميز بدفع أمامي للعجلات بحجم محرك 1.60 لتر ويحتوي علي 4 أسطوانات لتوليد قوه تقدر 133 حصان بناقل حركه أوتوماتيكي 7 سرعات بوقود بنزين، والجدير بالذكر أن سياره كيا سبورتج يكون معدل استهلاك للوقود 14.90 كيلومتر لكل لتر وتحتوي أيضا السيارة بوسائل ترفيه وتكنولوجيا حديثه.

مواصفات كيا سبورتج 2021

اعلن توكيل الجبر عن مواصفات كيا سبورتج الجديدة والتي شملها عروض الجبر والتي سوف نلخصها في الأتي:

السيارة متعدده الاستخدام.

تتميز السيارة بدفع أمامي.

موتور السيارة يحتوي علي اربع أسطوانات لتوليد قوه بمقدار 133 حصان.

السيارة تدعم حساسات خلفيه وأمامية.

يوجد بالسيارة 6 وسائد هوائيه لحماية الأشخاص.

محرك السيار يدور بوقود بنزين ومعدل استهلاك 14.90 كيلومتر.

ناقل الحركة الموجود بالسيارة أوتوماتيكي 7 سرعات من نوع الجير بوكس.

السيارة تدعم كاميرا خلفيه مدمجه.

تأتي السيارة بمقاس عجلات 19.

مصابيح السيارة تأتي من نوع أضاءه هالوجين.

مميزات كيا سبورتج 2021

أعلنت توكيل الجبر أيضا عن مواصفات سياره كيا سبورتج 2021 والتي من اهم المميزات وهي:

السيارة تدعم نظام تثبيت سرعه ذكي.

نظام قفل إلي للأبواب.

زر لتشغيل المحرك مع خاصيه جميع النوافذ كهربائيه.

السيارة تدعم تكيف متعدد المناطق.

نظام تحكم كامل من المقود.

السيارة بها نظام ملاحه.

اتصال usb و مدخل aux و بلوتوث و مشغل cd واربع مكبرات صوت.

السيارة بانوراما تحتوي علي مساحات مطر أوتوماتيكي.

تبريد وتدفئه المقاعد.

تتميز أيضا بوجود نظام التحذير في المناطق العمياء.

السيارة تدعم نظام التحذير عند مغادره المسار.

مراقبه ضغط الهواء في الإطارات.

فرامل مانعه للانزلاق بنظام تحكم في الانزلاق.

تحكم كامل كهربائي للمقاعد.

عروض كيا سبورتج من كيا الجبر

أعلنت كيا الجبر بإطلاق عروض جديده لنهاية عام 2021 علي سيارات كيا ومن ضمن هذه السيارات سياره كيا سبورتج وذلك ابتداء من 11 ديسمبر 2020 وينتهي في يوم 31 ديسمبر 2020، وهذا العرض يتم تقديمه بالتعاون مع الجبر للتمويل ويمكن لأي مواطن اختيار السيارة الأنسب له من حيث استخدامه، وتتمثل العروض في سياره سبورتج في الأتي: