نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحويل رصيد تطبيق stc pay شحن محفظة اس تي سي باي عبر حسابك البنكي في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية شحن محفظة stc pay، وما هي طريقة تحويل رصيد أو إضافة الأموال إلى تطبيق اس تي سي باي من خلال حسابك البنكي، نتناول اليوم موضوع يهم الكثير وهو كيفية شحن محفظة STC pay، وتحويل رصيد إلى المحفظة عن طريقة الإيداع من حسابك الخاص في البنك، وهناك عدة طرق لتنفيذ عملية إضافة الأموال إلى طريقة الدفع stc pay، حيث يمكنك تحويل رصيد إلى تطبيق stc pay باستخدام البطاقة الائتمانية أو عبر خدمة سداد أو من خلال التحويل البنكي، وتمنح محفظة STC pay لصاحبها إمكانية إيداع الأموال وكذلك دفع قيمة المشتريات، وذلك عبر منح العميل نظام آمن تماما ويتوفر به الكثير من المزايا الخاصة بالعمليات الرقمية، والتي يبحث عنها كل من يحمل محفظة إلكترونية أو بطاقة ائتمانية.

طريقة تحويل رصيد إلى تطبيق stc pay عبر الإيداع البنكي

عن طريق الدخول على تطبيق STC pay، ومعرفة القيمة الموجودة في حساب STC pay والضغط على أيقونة إضافة الأموال، تظهر ثلاثة خيارات منها الإيداع البنكي وهو التحويل من حسابك الشخصي إلى محفظة STC pay، وإذا كنت تقوم بالإيداع في البنك الأهلي مثلاً يمكنك تحويل محفظتك في البنك العربي أو بنك الرياض، ويتم الدخول على معلومات البنك وسنلاحظ ظهور اسم المُتلقي باللغة العربية والإقامة باللغة الإنجليزية في حساب البنك العربي لمحفظتك في اس تي سي باي، أو بنك الرياض في الإيداع برقم الحساب عن طريق زيارة الفرع ومنحهم رقم الحساب وبالتالي يتم إيداع الأموال بداخله أو عن طريق الماكينة، واليوم نتناول تحويل رصيد من بنك الإنماء إلى بنك العربي على سبيل المثال.

خطوات تحويل رصيد اس تي سي باي من بنك لأخر

عند الدخول على أي حساب بنكي خاص بك في تطبيق stc pay يتم الضغط على أيقونة قائمة، ثم يتم إختيار تحويل الأموال واتباع الخطوات التالية بدقة: