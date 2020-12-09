نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن السيارات المستعملة قبل الشراء ومعرفة سجل الصيانة والمخالفات المرورية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن السيارات المستعملة قبل الشراء يهم كل الباحثين عن شراء مركبة مستعملة، حيث يهم الشاري دائما معرفة عدة معلومات هامة عن المركبة قبل شرائها، مثل معرفة صلاحية رخصة السيارة، ومعرفة المستخدم الفعلي للمركبة، وسجل صيانة المركبة والمخالفات المرورية للمركبة، وكذلك معرفة نوع وصلاحية التأمين وتاريخ آخر فحص فني، وغيرها من المعلومات التي تهم العميل قبل شراء السيارة المستعملة، ولذلك سوف نقدم لكم اليوم من خلال موقع ثقفني طريقتين مختلفتين للاستعلام عن السيارات المستعملة، وطريقة معرفة المستخدم الفعلي للمركبة.

الاستعلام عن السيارات المستعملة برقم اللوحة

يمكنك الاستعلام عن المستخدم الفعلي للسيارة عبر منصة أبشر بكل سهولة، حيث يتم تحديد السيارة المرغوبة ثم الضغط على أيقونة استعلم عن المستخدم الفعلي، أما إذا أردت الحصول على كافة المعلومات الخاصة بالسيارة المستعملة، فسوف تقوم باختيار إحدى طريقتين سوف نستعرض كل منهما بالتفصيل، وهما إما إرسال رسالة نصية إلى الرقم الخاص بالمرور أو استخدام خدمة موجز للاستعلام عن السيارات المستعملة.

استعلام عن المركبة برقم اللوحة

تستطيع الاستعلام عن السيارة المستعملة والحصول على كافة المعلومات الخاصة بالسيارة، وذلك بطريقة مباشرة عبر إرسال رسالة نصية من هاتفك إلى الرقم الخاص بالمرور 88905،قم في رسالتك قم بتعبئة رقم تسجيل المالك أولا ثم رقم اللوحة مع مراعاة المسافات بين الحروف والأرقام، ثم قم بارسال الرسالة وفي خلال عدة دقائق سوف تتلقى رسالة نصية تحتوي على كافة المعلومات الخاصة بالسيارة.

يمكنك الاستعلام عن السيارة المستعملة ومعرفة المعلومات الخاصة بها عبر خدمة موجز، وذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

قم بالتوجه إلى الموقع الرسمي أو التطبيق الرسمي للخدمة ثم قم بتسجيل الدخول.

قم بتعبئة المعلومات اللازمة لتنفيذ إجراء الاستعلام عن المركبة، حيث يتطلب منك إدخال رقم لوحة الترخيص والرقم التسلسلي.

قم بإدخال رمز التحقق المرئي وقم بتحديد نظام تقرير الاستعلام عن السيارة المستعملة ثم اضغط على استعلام.

بعد تنفيذ إجراء الاستعلام عن السيارات المستعملة وبعد استلامك التقرير، تستطيع الإطلاع على كافة المعلومات التي تهمك عن السيارة قبل الشراء، حيث يتضمن تقرير الاستعلام عن المركبة معرفة نوع وصلاحية التأمين وتاريخ آخر فحص فني، وسجل صيانة المركبة والمخالفات المرورية للمركبة، وكذلك معرفة المستخدم الفعلي للمركبة، مواصفات السيارة من حيث اللون والوزن وسنة الصنع وتاريخ الحوادث المرورية إن وُجدت.