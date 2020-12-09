نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السماح للمعلمين بإجراء الاختبارات خارج منصات التعليم على الرغم من انقطاع الإنترنت في المقال التالي

عمر شويل - جدة السماح للمعلمين بإجراء الاختبارات النهائية خارج المنصات، مع اقتراب نهاية الفصل الدراسي الأول وبدء المعلمين بوضع اختبارات الفصل الدراسي الأول النهائية حتى تصبح جاهزة عند موعد حلول الاختبارات النهائية، قامت وزارة التربية والتعليم في السعودية بالسماح لجميع المعلمين المختصين بوضع أسئلة الاختبارات النهائية وذلك من خلال منصة مدرستي أو من خلال الاستعانة ببنك الأسئلة والمعرفة الذي تقدمه وزارة التربية والتعليم للمعلمين والطلاب حتى يساعدهم في الوصول إلى الإجابات التي هم في حاجة إليها أثناء المذاكرة، موضحةً أن بنك الأسئلة بالتأكيد سيفيد المعلمين في اختيار أسئلة الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول لجميع طلاب المراحل التعليمية، أو يمكن الاعتماد على برنامج Forms وهو أحد البرامج المدمجة في تطبيق تيمز التعليمي المختص بتقديم الدروس التعليمية عن بعد للطلاب بجميع مراحل التعليم المختلفة.

طريقة وضع اختبارات الفصل الدراسي الأول

أوضحت وزارة التربية والتعليم بالسعودية بأنه يمكن الاعتماد على إحدى الطرق التالية في وضع أسئلة الاختبارات النهائية وهي:

من خلال بنك الأسئلة التعليمية الموضوع من خلال وزارة التربية والتعليم. أو برنامج Forms المدمج بتطبيق تيمز التعليمي. أو بواسطة منصة مدرستي التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم.

ووفرت وزارة التربية والتعليم كل تلك الطرق حتى يمكن للمعلمين المختصين بوضع الاختبارات اختيار الطريقة المناسبة والملائمة للوضع الحالي، والتي تلائم الطلاب وتوفر لهم مقدار كبير من الراحة.

تغيب الطلاب عن حضور الاختبارات الإلكترونية

كما أن وزارة التعليم أوضحت بيانًا خاص بموقف الطلاب المتغيبين عن الاختبارات الإلكترونية بسبب انقطاع الإنترنت أثناء وقت الاختبار، حيث أنهم في تلك الحالة يتم توجيههم إلى اختبارات الطلبة المتغيبين، وموعد اختبارات الطلبة المتغيبين هو الأسبوعين الأولين من بداية الفصل الدراسي الثاني، وذلك بعد أن يقوم الطالب بتقديم عذره للجنة المدرسة، وعلى اللجنة أن توافق على الحجة المقدمة سواء كانت بسبب طبي أو انقطاع الإنترنت.