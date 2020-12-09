نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارتفاع في نتائج اختبارت TIMSS 2019 لطلاب السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة ارتفاع في نتائج اختبارت TIMSS للطلاب السعودية، قامت هيئة تقويم التعليم بالسعودية بالإعلان عن نتائج الطلاب لاختبار TIMSS 2019 لمادتي العلوم والرياضيات للصف الثاني المتوسط والصف الرابع الابتدائي، وهو اختبار خاص يتم وضعه من قبل الجمعية الدولية لتقييم التحصيل، للتعرف على نظام التعليم المستخدم ونتائجه على الطلاب وتقييمهم في فترة الدراسة بمادة العلوم والرياضيات، وتم تنفيذه في أكثر من ستين دولة حتى الآن، ويتم تنفيذه بالاتحاد مع وزارة التربية والتعليم، وحتى الآن بلغ عدد الطلاب المشاركين باختبار TIMSS في السعودية 11 ألف طالب.

نتيجة اختبارات TIMSS بالمملكة السعودية

وصلت نتائج اختبار TIMSS 2019 وأظهرت أن هناك تقدمًا ملحوظًا في تحصيل الطلاب الدراسي عن عام 2015، حيث وصلت عدد نقاط الصف الثاني المتوسط لمادة الرياضيات إلى 394 بعدما كانت 368 في عام 2015، وإلى 431 بمادة العلوم بعدما كانت 396 بعام 2015، في حين كان تحصيل طلاب الصف الرابع الابتدائي بمادة العلوم 402 نقطة بعدما كان 390 نقطة بعام 2015، وعدد 398 نقطة بمادة الرياضيات بعدما كان 383 نقطة بعام 2015.

وقامت هيئة التقويم والتعليم بالإعلان عن أن ذلك التطور ظهر نتيجة لإلحاق الطلاب بفترة رياض الأطفال، والتمكن من ممارسة العديد من الأنشطة الأخرى المختلفة والمفيدة مثل الكتابة والقراءة المبكرة وذلك بالمنزل، وكذلك إلحاق الطلاب بمدارس المستويات العالية للانضباط الدراسي، وهو ما أثر في تحسن مستوى الطلاب لمادتي العلوم والرياضيات.

تأثير ظاهرتي الغياب والتنمر على أداء الطلاب

وأوضح القائمون على اختبارت TIMSS أن هناك تأثير كبير لظاهرتي التنمر والغياب على الطلاب، حيث أن الطلاب المتعرضين للتنمر دائمًا يكون مستوى التحصيل الدراسي لهم منخفض عن ذويهم ممن لا يتعرضون للتنمر، وكذلك الغياب فالطلاب الأكثر حضورًا كانوا متقدمين عن الأكثر غيابًا بفارق نقاط واضح.

كما أنهم أوضحوا أن اختبارات TIMSS وهي اختبارات الدراسة الدولية للعلوم والرياضيات، يتم القيام بها كل أربع سنوات لطلاب الصف الرابع والثامن، لكي يتم قياس مستوى الانضباط والمهارات والمعارف الخاصة لمادتي العلوم والرياضيات لتلك المرحلتين التعليمتين.