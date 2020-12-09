نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دليل بأفضل بوفيهات رخيصة بمطاعم جدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أفضل بوفيهات رخيصة بمطاعم جدة، هناك الكثير من المطاعم بجدة المختصة بتقديم أصناف عديدة من الطعام مثل الأكلات المشوية والأكلات على الفحم والشاورما وأكلات التراث والأكلات الصينية والأكلات التركية والأكلات الهندية، والكثير من وصفات المطبخ الغربي والشرقي، ويبحث العديد من الأشخاص عن أفضل البوفيهات التي تقدمها مطاعم جدة المختلفة، ونقدم دليل بأفضل تلك المطاعم.

بوفيه مطعم سما بلدي

يتميز مطعم سما بلدي بقدرته على تقديم بوفيه كامل متنوع ومختلف الأصناف وخاصة أصناف وأطباق الدجاج الشهية ما بين دجاج الكابلي ودجاج المديني، مع العديد من أصناف الأطباق الجانبية، ويستطيع تقديم ما يصل إلى 200 طبق بالبوفيه، حيث يصل سعر الفرد في البوفيه من 100 حتى 150 ريال.

عنوان مطعم سما بلدي

المطعم عنوانه في أبحر الشمالية، وللتواصل يمكن التواصل على 0550842225.

بوفيه مطعم ايليت

من المطاعم الشهيرة وله 5 قوائم طعام يمكن الاختيار منها حسب الرغبة من الأطباق الأساسية والأطراف الجانبية من المحاشي والأسماك والدجاج والجمبري والكثير من الأصناف الأخرى، وكذلك مع الحلويات والفاكهة.

التواصل مع مطعم ايليت

للاستفسار عن أسعار البوفيه وللحجز 0505601435، ويتواجد المطعم في شاربه الستين على طريق الملك فهد.

بوفيه مطعم البيت الحجازي

من المطاعم المحترفة في تقديم مختلف أنواع الأكلات البحرية بطرق ووصفات عديدة ومتنوعة، ويقدم خدماته بجودة عالية وراقية تناسب جميع الطبقات، والبوفيه المقدم من مطبخ البيت الحجازي يصل إلى 500 فرد، وللحجز يكون قبل موعد المناسبة ب3 أسابيع على الأقل.

التواصل مع البيت الحجازي

للاتصال والحجز والاستفسار الاتصال على 0555612804.

بوفيه مطعم تشيز شيران

واحد من أفضل المطاعم اللبنانية بالسعودية، يقدم أفضل وأشهر الوصفات اللبنانية مع أنواع مختلفة من المقبلات والأطباق الجانبية، ويستطيع تقديم بوفيه كبير يتسع لحوالي 500 فرد.

عنوان مطعم تشيز شيران

متواجد بشارع الروضة في مركز سانت ستار في مجمع نجمة الروضة، وللتواصل 0122616910.