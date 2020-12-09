نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائمة بأفضل المطاعم البخارية بالرياض في المقال التالي

عمر شويل - جدة أفضل المطاعم البخارية بالرياض، مطاعم البخاري من أشهر مطاعم السعودية، ويحب المواطنين بالسعودية تلك المطاعم بشكل كبير، فهي مختصة بتقديم أكلات التراث السعودي مع المشويات وأطعمة أخرى حسب الاختيار، وهناك أكثر من مطعم بخاري مختص في مناطق المملكة العربية السعودية المختلفة، ونقدم قائمة بأفضل مطاعم البخاري بالرياض.

مطعم زمزم البخاري

يختص بتقديم أفضل أنواع الجداد وبطرق وأصناف مختلفة، تنال إعجاب جميع الأذواق والمستويات.

عنوان مطعم زمزم البخاري

يتواجد المطعم في العمرة الجديدة بمكة، حيث يعمل بدايةً من التاسعة صباحًا حتى الثانية صباحًا، ورقم هاتف زمزم البخاري هو 0544330727.

مطعم القازنلي البخاري

واحد من أفضل المطاعم في تحضير أكلات التراث السعودي، حيث يقدم العديد من الوجبات الرئيسية منها وبأسعار مخفضة لجذب العملاء وإرضائهم.

عنوان مطعم القازنلي البخاري

المطعم متواجد على طريق الأمير سلطان بن عبد العزيز، ويعمل من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثانية عشر صباحًا، وللتواصل مع مطعم القازنلي يتم الاتصال على 0112160145.

مطعم صالحة البخاري

قائمة طعام مطعم صالحة البخاري مليئة بالعديد من الأصناف المتنوعة ما بين المشوي وعلى الفحم والمشروبات والسلطات، حيث يقدم كل تلك الأطعمة بجودة عالية مع أسعار متوسطة مناسبة.

عنوان مطعم صالحة البخاري

يتواجد المطعم على طريق الدمام الفرعي باليرموك في الرياض، ويعمل من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثانية صباحًا، والتوصل مع صالحة البخاري يرجى الاتصال على 0530007806.

مطعم بخاري الحمراء

من أكثر المطاعم حفاظًا على أطعمة التراث السعودي، وتحضيرها بالطريقة الأصلية التراثية القديمة، لذلك يجد تلك الشهرة الكبيرة بين المواطنين.

عنوان مطعم بخاري الحمراء

والمطعم موجود بشارع آمنة بنت وهب، بالحمراء وأم الجو، في مكة، وللتواصل مع المطعم يرجى الاتصال على 0534434210، ويعمل كل يوم بدايةً من 10:30 صباحًا حتى 11 مساءً.

مطعم بخاري الخليج

من المطاعم المتميزة في تحضير أكلات التراث، مع بعض الأطباق الرئيسية الجانبية والمقبلات المتنوعة مثل التبولة والسمبوسك، وله شهرة كبيرة بمذاق طعامه الذي لا يقاوم.

عنوان مطعم بخاري الخليج

وفرع المطعم موجود في 3884 المثناة بالطائف، ويعمل من الثانية عشر ظهرًا حتى الثانية عشر صباحًا، ويمكن طلب الطعام إلى المنزل من خلال الاتصال على 0502331255.