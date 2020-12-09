نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مركز التأهيل الشامل بمنطقة تبوك يحتفي بيوم الإعاقة العالمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفى مركز التأهيل الشامل بمنطقة تبوك باليوم العالمي لذوي الإعاقة تحت شعار “إعادة التشكيل بعد كورونا، يوم للجميع” بحضور مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة منيف الحربي.

وتضمنت الاحتفائية عددا من العروض المرئية والمشاركات للتعريف بمن هم ذوي الإعاقة وأهم بنود الاتفاقية الدولية لحفظ حقوقهم وجهود الدولة لتقديم جميع الخدمات لهذه الفئة ودعمها السخي لهم في المجالات كافة.