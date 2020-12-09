نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائمة بأفضل مطاعم مشاوي في الرياض في المقال التالي

عمر شويل - جدة أفضل مطاعم المشاوي، تتعدد المطاعم التي توجد في المملكة العربية السعودية فهناك عدة مطاعم تشتهر بأفضل الأكلات وتكون مخصصة للعوائل والأفراد، أما بالنسبة لمطاعم المشاوي فهي تعتبر من أهم المطاعم التي توجد في المملكة العربية السعودية، وفي هذا المقال سوف نتعرف على قائمة بأفضل هذه المطاعم التي توجد في المملكة العربية السعودية. أفضل مطاعم المشاوي في الرياض مطعم مشاوي العنابي يعرف مطعم مشاوي العنابي بأنه يقدم أفضل أنواع المشاوي والتي تتكون من أفضل اللحوم الطازجة والخضروات وأيضًا السلطات والمقبلات الشامية.

عنوان المطعم يوجد له عدة فروع هي الصحافة والنزهة والشفا وعرفة والروضة والنهضة وتوجد هذه الفروع في أحياء مدينة الرياض.

أوقات عمل هذا المطعم تكون يوميًا من الساعة الثانية عشر ظهرًا وحتى الساعة الواحدة والنصف صباحًا بتوقيت المملكة العربية السعودية.

رقم التواصل لهذا المطعم هو 920006396. مطعم مشويات الرافدين عنوان المطعم هو شارع الأمير بندر بن عبدالعزيز، شارع النهضة.

أوقات عمل هذا المطعم تكون يوميًا من الساعة الثانية عشر ظهرًا وحتى الساعة الواحدة والنصف صباحًا بتوقيت المملكة العربية السعودية.

رقم التواصل لهذا المطعم هو 0112261010. افضل مطاعم لبناني في الرياض مطعم كبابجي يعد مطعم كبابجي من أهم المطاعم التي تقدم الطابع اللبناني في الرياض، فهي تشتهر بتقديم أفضل أنواع المشاوي بالطابع اللبناني، يقوم المطعم بتحضير أصناف مثل المندي والخروف المشويات والخضراوات والفراخ المشوية والمشروبات والحلويات الغربية والحلويات الشرقية.

عنوان المطعم يوجد له عدة فروع هي الربيع والتحلية وتوجد هذه الفروع في أحياء مدينة الرياض.

أوقات عمل هذا المطعم تكون يوميًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الثانية عشر صباحًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، عدا يومي الجمعة والسبت.

رقم التواصل لهذا المطعم هو 0920005842. مطعم فيروز قاردن مطعم فيروز قاردن هو أحد المطاعم اللبنانية التي توجد مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، يقدم أنواع المشاوي بطريقة مميزة.

عنوان المطعم هو السليمانية في الرياض.

أوقات عمل هذا المطعم تكون يوميًا من الساعة الواحدة ليلًا وحتى الساعة الثانية صباحًا بتوقيت المملكة العربية السعودية.

رقم التواصل لهذا المطعم هو 920004102.

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