نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد العطل الرسمية في السعودية 1442 والتقويم الدراسي 2021 بعد التعديل في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواعيد العطل الرسمية في السعودية 1442 , مع قرب انتهاء عام 2020 واستقبال عام جديد، يَبحث جميع المواطنين في المملكة العربية السعودية، عن مواعيد الإجازات والعطل الرسمية في السعودية 1442، والتي يَنتظرها الجميع للاحتفال والشعور بالسعادة والفرح، وفي خلال السطور القادمة سَنتعرف على الإجازات الرسمية التي يَتم فيها تَعطيل العمل بالسعودية.

مواعيد العطل الرسمية في السعودية 1442

ينتظر الملايين في جميع أنحاء العالم معرفة مواعيد الإجازات الرسمية التي يَتم فيها تعطيل الدراسة والعمل بجميع الجهات الحكومية وكيف سَيتم حسابها في القطاع الخاصة، حيث ثبت أن عدد أسابيع الفصل الدراسي الأول والثاني هي 16 أسبوعًا.

كما أن بلغ عدد أيام الدراسية في السنة الدراسية 177 يومًا، و عدد الإجازات فيها 3 إجازات، ولقد تم الإعلان عن المواعيد للإجازات الرسمية والعطلات لعام 1442، والتي كانت كالاتي:-

يوم الأحد 6 صفر 1442 الموافق 23 سبتمبر ???? اليوم الوطني.

يوم الخميس 16 جمادى أول 1442 الموافق يوم 30 ديسمبر 2020 ???? أجازة نصف العام الدراسي (لمدة 14 يومًا).

يوم الخميس 1 شوال 1442 الموافق يوم 13 مايو 2021 ???? اجازة عيد الفطر، ولمدة ثلاثة أيام.

يوم الخميس 22 شوال 1442 الموافق يوم 3 يونيو 2021 ???? أجازة آخر العام الدراسي.

يوم 10 ذي الحجة 1442 الموافق 20 يوليو 2021 ????إجازةه عيد الأضحى.

التقويم الدراسي لعام 1442هـ بَعد التعديل

أعلنت وزارة التعليم السعودي عن التقويم الدراسي لعام 1442، للفصل الأول والثاني الدراسي بالإضافة إلى الإجازات المتوقعة خلال العام الدراسي الحالي، وجاء التقويم الدراسي كما يَلي:-