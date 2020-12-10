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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد العطل الرسمية في السعودية 1442 والتقويم الدراسي 2021 بعد التعديل في المقال التالي
عمر شويل - جدة مواعيد العطل الرسمية في السعودية 1442 , مع قرب انتهاء عام 2020 واستقبال عام جديد، يَبحث جميع المواطنين في المملكة العربية السعودية، عن مواعيد الإجازات والعطل الرسمية في السعودية 1442، والتي يَنتظرها الجميع للاحتفال والشعور بالسعادة والفرح، وفي خلال السطور القادمة سَنتعرف على الإجازات الرسمية التي يَتم فيها تَعطيل العمل بالسعودية.
مواعيد العطل الرسمية في السعودية 1442
ينتظر الملايين في جميع أنحاء العالم معرفة مواعيد الإجازات الرسمية التي يَتم فيها تعطيل الدراسة والعمل بجميع الجهات الحكومية وكيف سَيتم حسابها في القطاع الخاصة، حيث ثبت أن عدد أسابيع الفصل الدراسي الأول والثاني هي 16 أسبوعًا.
كما أن بلغ عدد أيام الدراسية في السنة الدراسية 177 يومًا، و عدد الإجازات فيها 3 إجازات، ولقد تم الإعلان عن المواعيد للإجازات الرسمية والعطلات لعام 1442، والتي كانت كالاتي:-
- يوم الأحد 6 صفر 1442 الموافق 23 سبتمبر ???? اليوم الوطني.
- يوم الخميس 16 جمادى أول 1442 الموافق يوم 30 ديسمبر 2020 ???? أجازة نصف العام الدراسي (لمدة 14 يومًا).
- يوم الخميس 1 شوال 1442 الموافق يوم 13 مايو 2021 ???? اجازة عيد الفطر، ولمدة ثلاثة أيام.
- يوم الخميس 22 شوال 1442 الموافق يوم 3 يونيو 2021 ???? أجازة آخر العام الدراسي.
- يوم 10 ذي الحجة 1442 الموافق 20 يوليو 2021 ????إجازةه عيد الأضحى.
التقويم الدراسي لعام 1442هـ بَعد التعديل
أعلنت وزارة التعليم السعودي عن التقويم الدراسي لعام 1442، للفصل الأول والثاني الدراسي بالإضافة إلى الإجازات المتوقعة خلال العام الدراسي الحالي، وجاء التقويم الدراسي كما يَلي:-
- 4 من محرم 1442هـ عودة المعلمين للمدارس.
- 11 من محرم 1442هـ عودة الطلاب للمدارس، وبداية الدراسة، الموافق 30 أغسطس 2020.
- مَوعد إجازة اليوم الوطني 6 صفر 1442 هـ، الموافق 23 سبتمبر 2020.
- 5 جمادى الأول 1442 هـ الموافق 20 ديسمبر 2020 امتحانات الصف الأول الدراسي.
- 16 جمادى الآخر 1442 الموافق 3 ديسمبر 2020 إجازة منتصف العام ولمدة 14 يومًا.
- يوم 4 جمادى الآخر 1442 هـ الموافق 17 يناير 2020، بداية الفصل الدراسي الثاني.
- 11 شوال 1442 هـ، الموافق 23 مايو 2021 بداية اختبارات الفصل الدراسي الثاني (نهاية العام).
- 22 شوال 1442 الموافق 3 يونيو 2021 بدء إجازة نهاية العام الدراسي 2020-2021.
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