نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصرف الراجحي| التمويل الشخصي الجديد عبر الراجحي موبايل في المقال التالي

عمر شويل - جدة التمويل الشخصي الجديد عبر الراجحي موبايل يقدم دائماً مصرف الراجحي السعودي كل ما هو جديد وذلك لأنه من أهم المصارف بالسعودية فيسعى دائماً لتلبية متطلبات العملاء فيقدم تمويل شخصي جديد بدون رسوم إدارية وبهامش ربح تنافس وفي هذا المقال ومن خلال موقع ثقفني سوف نتعرف على مزايا التمويل الجديد لدى مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية وطريقة التقديم

مزايا التمويل الجديد لدى مصرف الراجحي

مزايا التمويل في حالة سداد المديونية

يتميز القرض الجديد من مصرف الراجحي فى حالة سداد المديونية بهامش ربح تنافسي

يتميز القرض الجديد لدى مصرف الراجحي في حالة سداد المديونية بأنه تمويل بدون رسوم إدارية

القرض الجديد في حالة سداد المديونية يتميز بفترات سداد ميسرة ومرنة تصل إلى 60 شهر

يتميز أيضاً التمويل لدى مصرف الراجحي بمعدل نسبة سنوية يبدأ من 2.43% لكل الشرائح

مزايا التمويل الشخصي

يتميز التمويل الشخصي الجديد لدى مصرف الراجحي بهامش ربح تنافسي

القرض الشخصي الجديد لدى مصرف الراجحي يتميز بانه قرض بدون أى رسوم إدارية

التمويل الشخصي لدى مصرف الراجحي بالمملكة يتميز بمدة سداد طويلة وميسرة تصل إلى 5 سنوات

يتميز القرض الشخصي من مصرف الراجحي بمعدل نسبة سنوية يبدأ من 3.21%

شروط التمويل الشخصي من مصرف الراجحي

لكي يتمكن العميل من الحصول على القرض الشخصي الجديد من مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية لابد من توافر الشروط الخاصة بالحصول على التمويل وهي كما يلي

عرض التمويل الجديد لدى مصرف الراجحي يبدأ من يوم واحد ديسمبر 2020م وحتى 31 ديسمبر 2020م

لابد على العميل المتقدم للحصول على التمويل دفع القسط الشهري كل شهر حتى سداد التمويل

لكى يتمكن العميل من الحصول على تمويل بمبلغ 90 ألف ريال سعودي يشترط أن يكون يحصل على راتب شهري لا يقل عن 2000 ريال

لكي يستطيع العميل الحصول على تمويل بمبلغ 150 ألف ريال سعودي فلابد أن يكون المتقدم يحصل على راتب شهري لا يقل عن 4479 ريال سعودي

ولكي يحصل العميل على تمويل بمبلغ 55 ألف ريال سعودي يشترط أن يكون المتقدم يحصل على راتب شهري لا يقل عن 1054 ريال سعودي

طريقة الحصول على التمويل الجديد من مصرف الراجحي

يستطيع العملاء الراغبين في الحصول على التمويل الجديد من مصرف الراجحي من خلال تطبيق الراجحي موبايل أو من خلال الإتصال على الرقم 8001241222 ويمكن أيضاً الدخول على الموقع الإلكتروني لمصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية