نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوى عروض التمويل .. تمويل شخصي جديد من الراجحي حتى نهاية العام بدون رسوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن مصرف الراجحي عن برنامج تمويل شخصي جديد بداية من 1 ديسمبر 2020 وحتى 31 ديسمبر 2020، بمميزات رائعة وغير مسبوقة، ضمن منتجات التمويل الشخصي التي اطلقها مصرف الراجحي، وسوف نوضح بالتفصيل مميزات التمويل الشخصي الجديد ضمن عروض التمويل التي تم الإعلان عنها رسمياً من قبل بنك الراجحي، وكذلك الشروط وطريقة التقديم على القرض، مع التوضيح بالأمثلة الحية على هذه المنتجات. مميزات التمويل الشخصي الجديد من مصرف الراجحي هامش ربح تنافسي.

فترة السداد تصل الى 60 شهر.

معدل الفائدة السنوية يبدأ من 3.21%.

التمويل الشخصي بدون رسوم إدارية. أمثلة على برنامج التمويل الشخصي الجديد من مصرف الراجحي مبلغ التمويل 90 ألف ريال: مبلغ التمويل فترة الاستحقاق العائد السنوي القسط الشهري 90,000 اربع سنوات 5.47% 2,063 ريال مبلغ التمويل 150.000 ريال: مبلغ التمويل فترة الاستحقاق العائد السنوي القسط الشهري 150,000 ريال 3 سنوات 5.67% 4,479 ريال مبلغ التمويل 55.000 ريال: مبلغ التمويل فترة الاستحقاق العائد السنوي القسط الشهري 55,000 ريال خمس سنوات 6.25% 1,054 ريال طريقة التقديم على التمويل الشخصي الجديد بنك الراجحي يتم التقديم على برنامج التمويل الشخصي من خلال الاتصال على الرقم 8001241222، أو من خلال تطبيق الراجحي، والجدير بالذكر أن هذا العرض ينتهي بنهاية العام، كما أن مبلغ التمويل يتحدد للعميل وفقاً لاحتياجه الشخصي ودخله، ويمكنكم استخدام حاسبة تمويل الراجحي وذلك للتعرف على المبلغ المناسب، مع توضيح مدة التمويل في العقد الموقع بين الطرفين.

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