نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإستعلام عن تأمين السيارة برقم الهوية وشروط تجديد تأمين السيارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الإستعلام عن تأمين السيارة هى إحدي الخدمات التى تقدمها منصة أبشر الإلكترونية فى المملكة العربية السعودية، فهي تجعل بالإمكانية الاستعلام عن صلاحية تأمين السيارة بشكل إلكتروني ، والإستعلام عن حالة التأمين الخاصة بالسيارة ، حيث ان تأمين السيارة هي خدمة إجبارية فى المملكة على كل من لديه سيارة مهما كان نوعها ، وفى هذا المقال سوف نقوم بشرح طريقة وخطوات الإستعلام عن تأمين سيارة ، وشروط تجديد التأمين ، وأسعار التجديد حسب كل شركة من شركات التأمين فى المملكة العربية السعودية.

تأمين السيارات

فكما ذكرنا سابقا أن خدمة تأمين السيارة إجبارى على كل من لديه سيارة في المملكة العربية السعودية ، ومن أهم خدمات التأمين مايلي:

تأمين على السيارة نفسها لإصلاح الأضرار التي تلحق بجسم السيارة، بغض النظر عن مسوي الخسائر الناتجة عن الحوادث التي تتعرض لها السيارة على الطريق ، وإن كانت جسيمة أو طفيفة، بحيث الا تتخطي قيمة الإصلاح الحد الأقصي لقيمة التعويض.

التأمين على الأضرار المادية للطرق لتغطية الأضرار التى تلحق بالممتلكات الأخري التى لحق بها الضرر فى حادثة الطريق، سواء ممتلكات عامة، أو سيارات.

والتأمين الشامل يُطلق في حالة تغطية جميع النقاط التي ذكرناها في الأعلي.

الإستعلام عن تأمين السيارة.

يتم الإستعلام عن تأمين السيارة عن طريق الخطوات التالية:

الدخول إلي موقع وزارة الداخلية، ثم إختيار “الاستعلام العام عن صلاحية التأمين على المركبة”، ثم إختيار أبشر أفراد، وتسجيل الدخول ببيانات حساب أبشر، ثم النقر على الإستعلام عن وثيقة تأمين المركبة، ثم سيتم ظهور قائمة السيارات المالك لها، وإختيار السيارة المراد الإستعلام عنها، وبعدها النقر على زر إستعراض بيانات وثائق التأمين أمام السيارة المختارة، وسيتم ظهور وثائق التأمين الخاصة بالسيارة.

شروط تجديد تأمين السيارة.

قامت شركات التأمين بوضع عدة شروط لازمة لتجديد التأمين الشامل، ومنها مايلى:

١_ يجب أن يكون تأمين السيارة ساريا.

٢_أن يكون الفحص الدوري للسيارة ساري.

٣_ دفع رسوم تجديد الاستمارة.

٤_سداد كافة المخالفات المرورية.

أسعار تأمين السيارة.

تختلف أسعار التأمين من شركة لأخري حسب المميزات التي توفرها للعميل، وفيما يلي متوسط أسعار تأمين السيارات:

دفع ٦٦٠ ريال للحصول على تأمين شركة ميد غلف للتأمين.

مبلغ ٨٩٥ ريال للحصول على وثيقة تأمين ضد الغير من شركة اتحاد الخليج.

٧٥٠ ريال سعودي للحصول على وثيقة تأمين ضد الغير من شركة أسيج للتأمين.

٨٩٥ للحصول على الوثيقة من شركة اتحاد الخليج.

وفي الشركة التعاونية السعر ٦٥٠ للتأمين ضد الغير، والتأمين الشامل ٦٠٠٠ ريال سعودي.

وفى شركة الوفاء سعر التأمين ١٠٥٠ ريال سعودي.