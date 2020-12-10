نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن صلاحية الإقامة وموعد تجديدها برقم الإقامة أو رقم الحدود في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة أو رقم الحدود عبر منصة أبشر وموعد تجديدها، هو ما يحرص دائما عليه المقيمين لمعرفة مدة وصلاحية إقامتهم داخل المملكة العربية السعودية حتى لا يتسبب انتهاء أوراقهم القانونية في مشاكل تؤدى إلى ترحيلهم من المملكة وبالتالي فقدانهم لوظائفهم، ويعتبر موقع ابشر الإلكتروني التابع لوزارة الداخلية السعودية من أهم المواقع التي يهتم بزيارها الكثير من المقيمين في المملكة من أجل الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة.

عبر منصة أبشر يستطيع الوافدين أو المقيمين في المملكة العربية السعودية الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة لديهم عن طريق الدخول إلي موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية لتجديد إقامتهم قبل أن يفاجئ المقيم بانتهائها دون أن ينتبه إلى ذلك، ولهذا قامت وزارة الداخلية السعودية بتقديم هذه الخدمة للاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة عن طريق موقعها الإلكتروني الرسمي منصة ابشر،

كيفية الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة

عبر موقع منصة ابشر الإلكتروني، يقوم الوافد بتسجيل الدخول وكتابة اسمه والرقم السري الخاص به ثم الدخل على الاستعلام الإلكتروني، ثم يختار خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة. كتابة رقم الإقامة في المكان المخصص له ثم كتابة الرمز المرئي في المربع المخصص له، ثم يضغط على كلمة عرض. سيجد الوافد أن نتيجة البحث حول خدمة الاستعلام عن تجديد الإقامة ستظهر له خلال ثواني معدودة.

كيفية الاستعلام عن رسوم تجديد الإقامة

تسديد رسوم تجديد الإقامة للوافد، يكون عن طريق أحد البنوك الموجودة داخل المملكة العربية السعودية بعد أن يستعلم عن سداد رسوم تجديد إقامته عن طريق أنظمة الدفع الإلكتروني، مثل خدمة سداد عن طريق البنك لتجديد إقامته.

الاستعلام عن إصدار إقامة برقم الحدود

الاستعلام عن الإقامة برقم الحدود، يستطيع الوافد أو المقيم عن طريق موقع أبشر الجوازات التابع لوزارة الداخلية السعودية.

يمكنك الاستعلام عن تأشيرة خروج وعوده أو خروج نهائي عن طريق منصة أبشر الرسمية الإلكترونية.

الكفيل يستطيع إصدار هذه التأشيرة في حالة فقدان العامل تأشيرته الأصلية مما يوفر الجهد والوقت.

بالإضافة إلى أنه يستطيع إصدار تأشيرة خروج وعودة التابعين له،

يمكن أن يجدد الوافد أو المقيم إقامة عائلته حتي بعد عمل خروج نهائي إذا كانوا موجودين على الأراضي السعودية ولم يتركوها ولكن عليه تسديد رسوم تجديد الإقامة بغرض الخروج النهائي.

غرامات انتهاء صلاحية الإقامة دون تجديدها

الاستعلام عن تأشيرة الخروج النهائي أو في حالة انتهاء إقامة الوافد يمكنك دون أن يعير الوافد انتباهًا لذلك فإنه يتعرض للغرامة بقيمة 500 ريالا سعوديًا في المرة الأولي، أما إذا تكررت مرة ثانية تزيد قيمة الغرامة انتهاء صلاحية الإقامة إلي الضعف أي تقدر بقيمةـ 1000 ريالا سعوديًا، ولكن في المرة الثالثة تكون بالنسبة له هي المرة الأخيرة لأنه في هذه الحالة يرحل إلى موطنه الأصلي وفقدانه لوظيفته في المملكة، يمكن أن يسبب عدم تجديد الإقامة إلى الحبس أو السجن لمدة ستة أسابيع أو غرامة 3000 ريالا سعوديًا أو العقوبتين معًا.

كيفية الاستعلام عن اسم الكفيل برقم الاقامة

عبر موقع وزارة الخارجية السعودية، يختار الوافد خدمات التأشيرات الإلكترونية. ثم اختيار أيقونة المواطنين والوافدين ثم يضغط مقيم. إضغط على طلب زيارة عائلية ويكتب رقم الإقامة وتاريخ انتهائها ثم عرض. سيجد الوافد أن البيانات الخاصة بالكفيل سواء كان فردًا أو مؤسسة.

خطوات استعلام صلاحية اقامة بدون أبشر

الدخول إلى موقع وزارة العمل

إضغط على بوابة الخدمات الإلكترونية

ثم اختيار بوابة الأفراد

الضغط على مستخدم جديد

كتابة رقم الإقامة، وتحديد التقويم بتاريخ الاستعلام

إدخال رمز التحقق المرئي، ثم اضغط على التالي

بذلك تظهر لك صفحة البيانات الخاصة برقم الإقامة وتاريخ انتهاء صلاحية الإقامة.

تجديد إقامة بدون كفيل

يمكن الاستعلام عن تجديد الإقامة لشخص مقيم بدون كفيل من خلال الآتي:

حددت هيئة الجوازات داخل المملكة العربية السعودية بوجود بعض المهن التي لا تحتاج إلى كفيل والتي منها المهن الإدارية مثل المحاسب والمدير التنفيذي والمدير الإداري.

يوجد مهن أخرى لا تحتاج إلى كفيل مثل المهندس المدني ومهندس الكهرباء والميكانيكا وأيضًا المهن الطبية ومدير الحسابات.

فهنا في هذه الأعمال لا يتطلب كفيل لكي يتم تجديد الإقامة، ولكن يشترط أن يتوفر فيه جميع الشروط الأخرى الذي حددتها هيئة الجوازات.

الاستعلام عن تجديد الإقامة من الأمور التي يجب أن يهتم بها الشخص المقيم داخل المملكة حتى لا يعرض نفسه لعقوبة تبدأ بدفع غرامة وقد تصل إلى السجن، خاصة أن الأمر اصبح سهلا؛ بعد توفير المملكة العديد من الطرق الإلكترونية الحديثة التي تمكن المقيم من الاستعلام عن صلاحية إقامته بكل سهولة من المنزل.