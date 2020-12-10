نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في نظام فارس للخدمة الذاتية للمرة الأولى في المقال التالي

عمر شويل - جدة إذا كنت ترغب في التسجيل في نظام فارس للخدمة الذاتية للمرة الأولى وليس لديك المعلومات الكافية، فالمقال التالي يهمك حيث تُعتبر الخدمة الذاتية بمثابة نظام فرعي من ضمن أنظمة فارس ويُمكن للعمال والإداريين والمستخدمين والمعلمين الحصول على خدماتها وموافقة أصحاب الصلاحية بطريقة آلية، دون العودة للإدارة.

التسجيل في نظام فارس للخدمة الذاتية للمرة الأولى

هناك عدة خطوات بسيطة وسهلة يُمكنك من خلالها التسجيل في نظام فارس للخدمة الذاتية تتمثل فيما يلي:

زيارة موقع نظام فارس.

إدخال البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها، من خلال كتابة السجل المدني والايبان المطلوب نزول الراتب عليه والذي سبق تسجيله في فارس ويبدأ بـ SA والبريد الإلكتروني الخاص بك.

بعد ذلك قم بإدخال رقم الجوال ورمز التحقق لتأكيد أنك ليس روبوت، ثم اضغط على أيقونة “تنفيذ”.

سيقوم الموقع بإرسال رمز تفعيل حسابك عبر هاتفك أو البريد الإلكتروني، بعد ذلك اضغط على أيقونة تفعيل المستخدم.

سيتم توجيهك لصفحة ادخل بها رمز التفعيل الذي تم ارساله، وبعدها ستظهر صفحة نظام فارس الرئيسية.

كل ما عليك هو ادخال اسم المستخدم وكلمة السر والضغط على “تسجيل الدخول” حيث ستتمكن من الولوج لنظام فارس الخدمة الذاتية .

ما هو نظام فارس للخدمة الذاتية؟

يُعرف نظام فارس بأنه مشروع يعتمد على إدارة كلاً من الموارد المالية والإدارية معاً أصدرته وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، من أجل تقديم مختلف الخدمات الإلكترونية لكل العاملين بالوزارة، وتوفير الوقت والجهد سواء على العاملين بالوزارة أو للراغبين في الحصول على الخدمة وبهدف تعزيز الاعتماد على التكنولوجياً لتحقيق رؤية المملكة 2030.

مميزات نظام فارس للخدمة الذاتية