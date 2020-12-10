- 1/2
- 2/2
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في نظام فارس للخدمة الذاتية للمرة الأولى في المقال التالي
عمر شويل - جدة إذا كنت ترغب في التسجيل في نظام فارس للخدمة الذاتية للمرة الأولى وليس لديك المعلومات الكافية، فالمقال التالي يهمك حيث تُعتبر الخدمة الذاتية بمثابة نظام فرعي من ضمن أنظمة فارس ويُمكن للعمال والإداريين والمستخدمين والمعلمين الحصول على خدماتها وموافقة أصحاب الصلاحية بطريقة آلية، دون العودة للإدارة.
التسجيل في نظام فارس للخدمة الذاتية للمرة الأولى
هناك عدة خطوات بسيطة وسهلة يُمكنك من خلالها التسجيل في نظام فارس للخدمة الذاتية تتمثل فيما يلي:
- زيارة موقع نظام فارس.
- إدخال البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها، من خلال كتابة السجل المدني والايبان المطلوب نزول الراتب عليه والذي سبق تسجيله في فارس ويبدأ بـ SA والبريد الإلكتروني الخاص بك.
- بعد ذلك قم بإدخال رقم الجوال ورمز التحقق لتأكيد أنك ليس روبوت، ثم اضغط على أيقونة “تنفيذ”.
- سيقوم الموقع بإرسال رمز تفعيل حسابك عبر هاتفك أو البريد الإلكتروني، بعد ذلك اضغط على أيقونة تفعيل المستخدم.
- سيتم توجيهك لصفحة ادخل بها رمز التفعيل الذي تم ارساله، وبعدها ستظهر صفحة نظام فارس الرئيسية.
- كل ما عليك هو ادخال اسم المستخدم وكلمة السر والضغط على “تسجيل الدخول” حيث ستتمكن من الولوج لنظام فارس الخدمة الذاتية .
ما هو نظام فارس للخدمة الذاتية؟
يُعرف نظام فارس بأنه مشروع يعتمد على إدارة كلاً من الموارد المالية والإدارية معاً أصدرته وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، من أجل تقديم مختلف الخدمات الإلكترونية لكل العاملين بالوزارة، وتوفير الوقت والجهد سواء على العاملين بالوزارة أو للراغبين في الحصول على الخدمة وبهدف تعزيز الاعتماد على التكنولوجياً لتحقيق رؤية المملكة 2030.
مميزات نظام فارس للخدمة الذاتية
- كل التعاملات تتم مع نظام فارس للخدمة الذاتية الجديد إلكترونياً.
- يوفر النظام عدة خدمات مهمة لكل العاملين بوزارة التعليم السعودية بداية من العمال حتى المعلمين.
- يوفر النظام خدمة الإستعلام عن الإجازات والمرتبات والزيادات السنوية، التي تقدمها وزارة التعليم للعاملين بها دون التوجه لمقرها الرسمي.
- الاستعلام عن سجل الموظف التاريخي وبياناته الأساسية وأي طلبات تم تعليقها، بالإضافة إلى خدمة الاستعلام عن أي بيان خارج الدوام والانتداب.
- توفير خدمات للمديرين تتعلق بطلبات إبلاغ غياب أي موظف، أو طلبات بدلات بالإضافة لخدمة الاستعلام عن أي موظف أو أي طلب يتعلق به.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التسجيل في نظام فارس للخدمة الذاتية للمرة الأولى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.