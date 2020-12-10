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عمر شويل - جدة وزارة الموارد البشرية تعلن إيقاف خدمتين بشكل مؤقت، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة السعودية عن إيقاف خدمتين مؤقتا وذلك من ضمن الخدمات التي يتم تقديمها من قبل وزارة الموارد البشرية وهذا الأمر جاء ردا على استفسار أحد المستفيدين من هذه الأنظمة.

الموارد البشرية إيقاف خدمتين بشكل مؤقت

هل النظام يسمح بنقل كفالة سائق خاص إلى مؤسسة ثم يتم تعديل المهنة، وبالتالي قامت وزارة الموارد البشرية بالرد عليه من خلال حسابها الرسمي عبر الإنترنت بخدمة العناية بالعملاء أن نقل الخدمة تغيير المهنة من فرض إلى منشأة غير متوفر في الوقت الحالي وتم إيقافه بشكل مؤقت.

حيث أوضحت قبل ذلك وزارة الموارد البشرية أنه يتم تقديم بعض الخدمات الهامة لجميع المستفيدين والتي تتضمن تحديث بيانات الترخيص والتسوية الودية الخلافات العملية، وتشمل أيضا الموعد الالكتروني والكثير من الخدمات الأخرى.

الموارد البشرية تحدد موعد المساعدة المقطوعة

قامت وزارة الموارد البشرية بالتأكيد أن موعد صرف المساعدة المقطوعة غير متاح في الوقت الحالي موضحة أن آلية يتم اتباعها وعند التقديم للاستفادة من هذه المساعدة المقطوعة ينبغي على المستفيد أن ينتظر حتى يتم تحديد وقت محدد للصرف من قبل الوزارة، وأكدت أنه يمكنكم الاستعلام عن المساعدة من خلال تسجيل الدخول الرسم عبر موقع المساعدة المقطوعة، وأكدت عند نزول المساعدة المقطوعة سوف يتم الاعلان بشكل رسمي لجميع الأشخاص المستفيدين منها.