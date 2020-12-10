دوت الخليج – عفيف : فيحاء الغفيلي في الإدارة القياده فن وأسلوب وليست منصب وأداء واجب فقط وعندما تتقن مهارات القيادة كاملة

ستجني ثمارها نجاحات وتقدير من مسؤوليك ومدرسة أبوعشرة للبنات أحد الصروح التعليمية

التى نالت إعجاب إدارة تعليم عفيف ومسؤليها بفضل الله أولاً ثم بفضل القيادة البارعة وحسن الادارة من قبل قائدتها

الأستاذة بريه تركي الغفيلي التى استطاعت أن تقود مدرستها وتصبح من المدارس المميزة في محافظه عفيف وما جاورها من مراكز وقرى ومع استمرار هذه الجائحة والدراسة عن بعد واصلت تميزها وسجلت مدرسة أبوعشره نجاحها وحصول مدرستها على نسبة 100٪ في دخول الطالبات للمنصة , وحصلت على شهادة شكر من قبل إدارة تعليم عفيف ممثلة في الشؤون التعليمية (( بنات ))قسم الإرشاد والتوجيه , هذه الشهادة وهذا التميز لم يكن الأول بل سبقه عدة إشادات وشهادات تميز

وإذا كنا نقدم هذا التقرير عن مدرسة أبوعشره فاننا لا نغفل عن دور جميع طواقم العمل بالمدرسة من معلمات وإداريات وكذلك طالبات ودورهن الإيجابي وحرصهن على تواصل العمل بنجاح واستمرار التعليم والانضباط المدرسي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مدرسة أبوعشره تواصل نجاحها وتحصل على نسبة 100٪ في دخول الطالبات للمنصة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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