(واقع السرد السعودي في الفضاء الإلكتروني).. ندوة بأدبي جدة

دوت الخليج : بندري شبيلي – جدة

ضمن فعاليات رواق السرد بنادي جدة الأدبي أقام الرواق مساء الأربعاء 9 ديسمبر 2020م ندوة (عبر الفضاء الافتراضي) بعنوان (واقع السرد السعودي في الفضاء الإلكتروني).

ضمّت الندوة أربعة من الضيوف الفاعلين في الساحة الأدبية وهم الدكتور عبدالرحمن المحسني الناقد والأكاديمي الجامعي والمهتم بالأدب الرقمي والذي أصدر عدد من الدراسات في هذا المجال، والأستاذة مريم الحسن الروائية وكاتبة القصة وصاحبة منتدى (القصة القصيرة التفاعلي)، والأستاذة فاطمة سعد الغامدي الروائية وكاتبة القصة وصاحبة منتدى حقول الحرف الأدبي، وصحيفة إشتار الأدبية، والأستاذ محمد منصور الحازمي كاتب القصة والمقالة الأدبية وصاحب دار الحازمي للنشر الأدبي وصحيفة جازان نيوز.

دارت الندوة حول مجموعة من المحاور المرتبطة بالموضوع، قدّم من خلالها كل ضيف رؤيته وتجربته الخاصة في الفضاء السردي الإلكتروني، حيث تحدث الدكتور عبدالرحمن المحسني عن أثر القالب المادي (الإلكتروني) في النص الأدبي من خلال مجموعة من شرائح العرض، مستعرضًا واقع النص السردي السعودي في الفضاء الإلكتروني، وصورة المنتج السردي السعودي الإلكتروني في عيون النقاد، وواقع النقد السردي السعودي في الفضاء الإلكتروني ونظرته للمستقبل، في حين تحدثت الأستاذة مريم الحسن عن تجربتها في إدارة ملتقى القصة القصيرة الإلكتروني وصورة المبدع السعودي في الفضاء الإلكتروني، وانعكاس تلك الشخصية على انتشار نصوصه، وقدرته على التفاعل مع الأخرين في الفضاء الإلكتروني، كذلك تحدثت الحسن عن تجربتها ككاتبة قصة ورواية في الفضاء الإلكتروني، وقدرتها على التعبير عن نفسها كروائية وقاصة، وتقبل وتفاعل الجمهور مع ما تكتب، وما ينتظر السرد في الفضاء الإلكتروني من مستقبل، في حين تحدث الأستاذ محمد الحازمي عن تجربته في دار النشر التي يمتلكها وربط بين العلاقة بين حضور الروائي وكاتب القصة السعودي في الفضاء الإلكتروني، وعلاقة ذلك بعمليات النشر والتوزيع على المستوى الورقي، كذلك تحدث الحازمي عن أبرز مشكلات النص السردي السعودي في الفضاء الإلكتروني ومقارنتها بالنشر الورقي ، والآفاق والتطلعات التي يرجوها من النص السردي السعودي الإلكتروني، في حين تحدثت الأستاذة فاطمة سعد الغامدي عن تجربتها في إدارة صحيفة إشتار الأدبية ورأيها في حضور الروائي والقاص السعودي في الفضاء الإلكتروني من حيث التفاعل والمشاركة مقارنة بالروائيين وكتاب القصة العرب، كذلك تحدثت الغامدي عن الرقيب في النشر الإلكتروني، والرقيب في النشر الورقي، وتفاعل المبدعين والجمهور في الفضاء الإلكتروني مع (الرواية، القصة القصيرة، القصيرة جدًا)، من حيث التعليق والإشارة للنصوص والتفاعل معها، كذلك أشارت إلى تصورها الخاص بمستقبل السرد في الفضاء الإلكتروني السعودي.

حاور الضيوف وقارب وجهات النظر الإعلامي القدير والأديب الأستاذ سعد زهير كبير المذيعين بتلفزيون جدة.