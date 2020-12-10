نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار البنزين لشهر ديسمبر 2020 بعد تعديلات شركة أرامكو السعودية في المقال التالي
عمر شويل - جدة أسعار البنزين لشهر ديسمبر 2020، بعد تعديلات شركة أرامكو السعودية التي ينتظرها الملايين في ارض الحرمين الشريفين والمعتاد تغيرها في هذا اليوم من كل شهر ميلادي تبعا إلي تغيرات أسعار النفط العالمي، فيعد الإنتظار في هذا اليوم من قبل المواطنين السعوديين كبير للغاية حيث يتدخل ارتفاع أسعار البنزين في أمور عديدة تأتي في مقدمتها أسعار نقل المنتجات والتي تتسبب في ارتفاع أسعار المواد الغذائية، لذا نقدم إليكم عبر موقعكم ثقفني احدث التغيرات الجديدة في أسعار المواد البترولية.
أسعار البنزين لشهر ديسمبر 2020
توضح شركة أرامكو السعودية سعر البنزين الذي ينتظره ملاك محطات الوقود في المملكة العربية السعودية لشهر ديسمبر من أجل البيع بالسعر الجديد والمقرر تطبيق بداية من غدا الجمعة الموافق 11 ديسمبر 2020، والمتوقع أن يكون التغيير في هذه الأسعار قريب جدا من الأسعار القديمة للشهر الماضي، حيث يبدأ الإعلان الرسمي من شركة أرامكو في تمام الساعة 9 مساء هذا اليوم.
أرامكو تعلن أسعار البنزين
تقدم شركة أرامكو السعودية أفضل أنواع الوقود في السعودية عالي الجوده والتي يتم ضخه في الأسواق السعودية، بداية من اليوم تعلن عملاق الشركات البترولية أرامكو السعودية ومشتقاته والمقرر العمل به بداية من الغد حيث يستمر العمل بالتسعيرة القديمة حتي نهاية اليوم والتي كانت أسعاره كالتالي:
- 1.44 ريال سعودي لسعر لتر البنزين 91.
- 1.58 ريال سعودي لسعر لتر البنزين 95.
- 0.75 ريال سعودي لتر غاز البترول.
- 0.70 ريال سعودي لتر الكرويسن.
- 0.50 ريال سعودي للديزل.
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