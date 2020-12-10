نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الاستعلام عن التعاميم الأمنية برقم الهوية من خلال أبشر وزارة الداخلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن التعاميم الأمنية، أو الاستفسار عن إيقاف الخدمات الحكومية عبر موقع أبشر وزارة الداخلية إحدى الخدمات المتوفرة لدى أبشر الإلكتروني من أجل مساعدة المواطنين والمقيمين في التعايش بشكل أفضل بحيث يتمكن الشخص من إتمام كل المهام الحكومية دون الخروج عن القانون باتباع الأنظمة واللوائح المحددة للحفاظ على أمن وسلامة البلاد، حيث يوفر موقع أبشر مجموعة من الخدمات التي توفر الوقت والجهد في إنهاء المعاملات الحكومية الخاصة دون مراجعة الإدارات، منها الاستعلام عن صلاحية الإقامة وكيفية التأكد من تاريخ انتهائها، الاستعلام عن تجديد الاقامة، رخصة السير، رخصة القيادة، استخراج جواز السفر وتجديده، تمديد الزيارات، الاستعلام عن التأشيرة، الاستعلام عن المخالفات المرورية و صلاحية التأمين على المركبات.

الاستفسار عن التعاميم الأمنية إيقاف خدمات حكومية

أتاحت وزارة الداخلية خدمة الاستعلام عن التعاميم الأمنية عبر موقع أبشر وهي خدمة إيقاف الخدمات وهو إجراء قضائي يتم اتخاذه ضد شخص لكي يمنعه من تخليص المعاملات الحكومية الخاصة به، بسبب وجود حقوق على الشخص أو مخالفات للجهات المعنية فيتم على أساسها إيقاف الخدمات حتى ينهي هذا الحق عبر المحكمة التي تصدر الحكم بحسب الأمر القائم وقتها، كما أن هناك بعض الجهات لا يشملها وقف الخدمات منها الحجز على المنزل، فيما لا يمنعك الايقاف من القيام ببعض المهام مثل ( اضلفة المواليد واستخراج شهادات الميلاد لهم، اضافة الزوجة، إصدار أو تجديد الهوية للزوجة والأبناء).

طريقة الاستعلام عن التعاميم الأمنية من خلال أبشر وزارة الداخلية

ادخل على موقع أبشر تسجيل الدخول.

حدد من القائمة خدماتي.

ومنها اختر قطاع ديوان الوزارة.

ثم اختر الاستعلام عن التعاميم الأمنية.

إملأ البيانات التي تشمل رقم الهوية ثم اضغط “استمر”.

سوف يظهر لك إذا كانت يوجد تعاميم أمنية أم لا.

استعلام ايقاف خدمات برقم الهوية وزارة العدل

خصصت وزارة العدل أيضاً خدمة الاستعلام عن طلب تنفيذ والذي يظهر هل توجد ايقاف خدمات أم لا،كما يظهر سبب الإيقاف وذلك بخطوات سهلة على النحو التالي:-