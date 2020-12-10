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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شراء منزل عن طريق بنك الرياض 1442 تعرف على الشروط وطلب التقديم في المقال التالي
عمر شويل - جدة شراء منزل عن طريق بنك الرياض يعد بنك الرياض من اكبر واعرق البنوك في المملكة العربية السعودية وفي الشرق الأوسط كلة، حيث بدأ البنك نشاطه في عام 1957م، ويبلغ رأس المال إلى حوالى اكثر من 30 مليار ريال سعودي، حيث يعود الفضل في هذا النجاح إلى أعمال البنك المهنية للموظفين الذي يبلغ عددهم إلى اكثر من 5,900 موظف وموظفة.
شراء منزل عن طريق بنك الرياض
تعرف على شروط شراء بيت عن طريق البنك الأهلي، يقوم بنك الرياض بدعمك في شراء المنزل الذي تحلم به من خلال توفير برامج تمويل سهلة ومتوافقه تماما مع الشريعة الإسلامية، تعرف أيضا على شروط شراء منزل عن طريق البنك الراجحي.
ومن المميزات التي يقدمها بنك الرياض للمقدمين:
- يصل مبلغ التمويل إلى 5 ملايين ريال سعودي.
- يمكن تضامن العميل الأساسي مع ثلاثة من أقارب الدرجة الأولي.
- يتيح للمقدم الحصول على اكثر من تمويل في وقت واحد حسب الملاءة المالية.
- يمكن المقدم إلغاء أو أضافه متضامن.
- يوجد في البنك أمكانية السداد المبكر و أيضا يوجد أمكانية البيع لطرف ثالث.
- يوجد تأمين تعاوني ضد جميع الأخطار.
- يوجد الأعفاء في الحالة العجز أو الوفاة والتنازل عن المنزل لصالح الورثة حسب معايير التغطية التأمينية.
- احتساب مبلغ التمويل إلى عمر 77 سنة للقطاع الخاص والحكومي.
- واحتساب مبلغ التمويل إلى عمر 75 سنة للقطاع الحكومي.
شروط الحصول على منزل من بنك الرياض
- هذه الخدمة مقدمة للسعوديين فقط
- الحد الأدنى لراتب المقدم 5,000 ريال سعودي.
- هذه الخدمة متاحة لجميع العاملين في القطاعات الحكومية والشبه حكومية والبنوك والقطاع الخاص.
- يجب على المقدم تحويل الراتب ماعدا موظفين قطاع البنوك.
كيف تقدم طلب للحصول على عقار في البنك الرياض
- يجب عليك زيارة اقرب فرع من فروح بنك الرياض مع أحضار الوثائق الأتية:
- صورة من بطاقة الهوية الوطنية ولكن تأكد أولا أنها سارية.
- أحضار شهادة تعريف بالراتب الخاص بك ويكون مذكور فيها تاريخ بدء العمل في الوظيفة.
- أحضار كشف حساب مصرفي.
- قوم بتعبئة نموذج طلب التمويل العقاري.
- وأيضا قم بتعبئة نموذج أقرار العميل.
- وأخيرا تعبئة نموذج الإقرار الصحي.
- ثم إيداع رسوم التقييم.
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