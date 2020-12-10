نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل بنك الراجحي الجديد للأفراد يصل لـ 200 ألف ريال بدون كفيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل بنك الراجحي الجديد، حيث يسعى المصرف الأشهر بالمملكة خلال الفترة الأخيرة، إلى إطلاق المزيد من عروض التمويلات المختلفة للعملاء من السعوديين والمقيمين بالمملكة بشكل دوري ومستمر عبر تطبيق الراجحي موبايل، في ظل توسيع قاعدته العريضة من العملاء، كأحد أفضل وأشهر المصارف العاملة بالبلاد، كما أزال العديد من العقبات في طريق الحصول على القروض الميسرة، سواء الشخصية أو العقارية والسيارات والزواج ومصروفات المدارس وغيرها من مختلف المسميات، ووفرت الحصول عليها أيضًا دون الحاجة إلى موافقة الكفيل، وعدم التقيد في بعضها بعامل السن للمقترض حتى الخامسة والسبعين عامًا، ننشر لكم كافة التفاصيل المتعلقة بذلك.

شروط تمويل بنك الراجحي

ويمكن الآن للعميل من الخصول علي التمويل الشخصي المتوافق مع الشريعة الإسلامية في أقل من 30 دقيقة فقط أونلاين عبر تمويل بنك الراجحي، شريطة أن يكون الحد الأدنى للمقترض 2000 ريال سعودي، وألا يتخطى عُمره حاجز الستين عامًا، مع تقديم المرفقات التالية:

بطاقة الهوية الوطنية سارية.

بيان مفردات المرتب.

خطاب تحويل للراتب.

خطاب تعريف صادر عن جهة العمل.

كيفية الحصول على التمويل العقاري

بينما يمكن الحصول على التمويل العقاري من المصرف ذاته دون التقيد بعامل السن، من أجل الحصول على فرصة شراء عقار جديد ببرنامج تمويل يصل إلى 30 عامًا، مع إمكانية إنهائه خلال 10 أيام فقط، وأعلن البنك عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات الصغرى “تويتر”، كافة التفاصيل الخاصة بالعرض الجديد، ويمكن الحصول على معلومات أكثر والتقديم عليه أيضًا من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني على الرابط: https://www.alrajhibank.com.

رابط تحميل تطبيق الراجحي موبايل

وفي ظل الخدمات الكثيرة التي يقدمها تمويل بنك الراجحي لعملائه، فكان لِزامًا عليه مواكبة تكنولوجيا الهواتف الذكية، بإطلاق شامل متكامل، يوفر سرعة الحصول على الخدمات من خلاله، فأطلق تطبيق الراجحي موبايل، الذي يوفر الحصول على الكثير من الخدمات والمنتجات والحصول على التمويل الشخصي في ثواني، مع إمكانية إصدار بطاقات الصراف الآلي وطباعة دفتر الشيكات، كما يمكن من خلاله دفع الفواتير وسداد جميع الرسوم الحكومية والخدمية، بالإضافة إلى تحويل الأموال محليًا ودوليًا والاستعلام عن الرصيد، ويمكن الحصول عليه من خلال:

تحميل الراجحي موبايل لهوات الأندرويد الرابط تحميل الراجحي موبايل لهوات الآيفون الرابط

كيفية فتح حساب بالبنك

وعن كيفية فتح حساب بنك الراجحي، لابد من التسجيل عبر الموقع الإلكتروني، من خلال ملء النموذج المدرج بالصفحة الرسمية المحددة لهذا الغرض بدقة وبكامل البيانات المطلوبة، شريطة أن تكون الهوية الوطنية سارية المفعول وبها مدون عمر المتقدم بفتح الحساب قد تخطى حاجز الـ 15 عامًا، وضرورة تسجيل رقم الجوال الخاص بك من شركة اتصالات سعودية وتسجيل كذلك عنوان البريد الوطني وعنوان البريد الإلكتروني، ثم إضافة التواقيع المعتمدة عبر زيارة الفرع للحصول على منتجات المصرف.