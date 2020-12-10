نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معرفة رسوم فيزا تسوق الراجحي 1442 وكيفية الشحن ومميزاتها في المقال التالي

عمر شويل - جدة يمكن معرفة رسوم فيزا تسوق الراجحي 1442 التي يجري دفعها سنويًّا، حيث باتت عمليات شراء السلع والمنتجات ودفع ثمنها عبر شبكة الإنترنت أسهل كثيرًا عبر البطاقات البنكية، ويبحث كثير من المواطنين والوافدين إلى المملكة العربية السعودية، عن قائمة الأسعار الخاصة ببطاقة هذا المصرف الذي يلبي رغبات جميع العملاء، من خلال فروعه التي تتخطى 500 فرع في داخل المملكة وحدها، إضافة إلى العديد من الفروع الأخرى في الخارج، فيما يأتي ذلك في إطار التوجه العام نحو الخدمات الرقمية، والتعامل الأونلاين، بدلا من البيع والشراء وإنجاز الخدمات بالطرق التقليدية.

وتتميز بطاقات alrajhi للتسوق، بتقديم أسعار تنافسية في تحويل العمولات خارج المملكة، إضافة إلى سهولة التحويل إلى حساب البطاقة عبر المباشر للأفراد التابعة للمصرف، وكذلك تقديم خصومات فورية في نحو 50 محلا تجاريًّا، كما تُعد أكثر أمانًا من حمل النقود، وكذلك في عمليات التسوق والشراء، ومقبولة في أكثر من 30 مليون نقطة بيع في المملكة ودول العالم.

رسوم فيزا تسوق الراجحي 1442

يلزم على المهتمين بالاشتراك في فيزا التسوق، معرفة رسوم فيزا تسوق الراجحي 1442، لأن تلك الرسوم يلزم دفعها وتُخصم سنوياً، ولمعرفة الرسوم عليكم بإتباع الخطوات التالية:

تبلغ قيمة الرسوم السنوية 115 ريالًا سعوديًّا. أما بالنسبة للسحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي، فهي 75 ريالًا سعوديًا. يجري دفع 75 ريالًا سعوديًّا، في السحب النقدي من صرافات البنوك الأخرى. السحب النقدي الدولي من غير ماكينات المصرف، 75 ريالًا سعوديًّا. يلزم دفع 50 ريالًا سعوديًّا لإعادة إصدار البطاقة أو استبدالها.

طريقة شحن بطاقة alraghi

أما بالنسبة لطريقة شحن بطاقة alraghi لاستخدامها في عمليات الشراء، وتحويل الأموال، فهي تأتي على النحو الآتي:

الذهاب إلى صفحة مباشر للأفراد التابعة لمصرف الراجحي على شبكة الإنترنت. نسجل عملية الدخول إلى حسابنا في المصرف. اختيار البطاقات الائتمانية، ثم ننقر على الدفع المقدم. نختار البطاقة التي نريد الحصول عليها، وهي: (بطاقة التسوق). نختار الحساب الذي نريد التحويل منه. ندخل المبلغ الذي نريد تحويله للبطاقة. ننقر استمرار، لإتمام العملية بنجاح. في النهاية سوف نتلقى إشعار بإتمام تحويل المبلغ بنجاح إلى الفيزا.