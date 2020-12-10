نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة سلفة شرح التسجيل والشروط والمميزات ورقم خدمة العملاء في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة سلفة تعمل على دعم المواطنين السعوديين ماليًا حيث أنها توفر لهم ميزة الحصول على قرض شخصي من خلال مجموعة من الإجراءات التي يتم تنفيذها إلكترونيًا، والقروض التي يتم منحها من خلال هذه المنصة تكون معتمدة من صندوق النقد العربي السعودي ويأتي هذا تنفيذًا لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي تهدف إلى إصلاح اقتصاد المملكة.

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طريقة التسجيل في منصة سلفة

هناك عدد كبير من المواطنين السعوديين الذين يرغبون في التسجيل في منصة سلفة وذلك بهدف الحصول على قرض شخصي يساعدهم في توفير احتياجاتهم الأساسية، ويتم تسجيل الدخول من خلال اتباع الخطوات التالية:

يتم أولًا الدخول على منصة سلفة الإلكترونية. ثم الضغط على أيقونة تسجيل الدخول. بعدها ننقر على أيقونة إنشاء حساب جديد. سينقلك الموقع بعد ذلك إلى صفحة أخرى تحتوي على بعض البيانات التي يجب ملئها مثل (رقم الجوال – البريد الإلكتروني – كلمة المرور). بعد التأكد من صحة البيانات التي قمت بإدخالها حينها تقوم بالضغط على أنك قمت بقراءة الشروط والأحكام. بعدها تقوم بالضغط على أيقونة استكمال التسجيل.

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شروط الحصول على امتيازات منصة سلفة

يوجد مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في المواطن الذي يرغب في الحصول على القرض الشخصي من منصة سلفة ، وتتلخص هذه الشروط في الاتي:

ضرورة حصول المتقدم على الجنسية السعودية.

يجب أن يكون عمر المتقدم أكبر من 18 عام.

ضرورة ألا يكون الراتب الخاص بالمتقدم أقل من 3000 ريال سعودي.

يجب ألا تقل مدة العمل الخاصة بالمتقدم عن 6 شهور وذلك حتى يستطيع الحصول على القرض الشخصي.

المميزات التي تقدمها منصة سلفة

يلجأ عدد كبير من المواطنين السعوديين إلى الحصول على قرض شخصي من منصة سلفة الإلكترونية وذلك يرجع إلى مجموعة من المميزات التي تقدمها المنصة لجميع المواطنين مثل:

تتميز سلفة بأنها تعتمد على قواعد الشريعة الإسلامية في منح جميع قروضها وبذلك فهي تختلف عن البنوك أو المراكز الأخرى التي تمنح القروض.

بأنها تعتمد على قواعد الشريعة الإسلامية في منح جميع قروضها وبذلك فهي تختلف عن البنوك أو المراكز الأخرى التي تمنح القروض. تمتاز منصة سلفة أيضًا بأنها تقوم بمنح المقترضين تسهيلات كبيرة في السداد حيث أنها تجعلهم يسددوا القرض من خلال دفعات بسيطة جدًا.

تقدم المنصة القرض الذي يحتاجه الشخص بدون أن تشترط وجود ضامن أو كفيل وبذلك يمكن لأي شخص التقديم على القرض إذا توافرت فيه الشروط.

طريقة التسديد في سلفة تتسم بأنها تجعل الشخص يسدد جميع الدفعات على المدى الطويل.

توفر منصة سلفة للمواطن إمكانية الحصول على قرض جديد في حالة قيامه بتسديد نصف القرض القديم على الأقل.

شكل آخر من أشكال الدعم للمواطنين، حرصت السلطات السعودية على تقديمه مؤخرًا، ويمكن التعرف على آخر مستجداته، في مقالنا حساب المواطن الشروط وشرح خطوات التسجيل الجديدة.

رقم خدمة عملاء منصة سلفة

طالبت منصة سلفة من جميع العملاء ضرورة التأكد من صحة البيانات التي سيقومون بكتابتها إلى جانب صحة الأوراق المرفقة مع البيانات وذلك لأن الموقع الإلكتروني الخاص بالمنصة سيكون على كامل الاستعداد باستقبال أي عدد من الطلبات المقدمة من المواطنين.

كما أنها قامت بتوفير رقم موحد للعملاء حتى يستطيعوا الاستفسار عن أي أمر خاص بعملية التسجيل التي سيتم اتباعها للحصول على القرض المالي، ويمكن أيضًا استخدام هذا الرقم لتقديم أي شكوى في حالة واجهتك صعوبة في صرف المبلغ، والرقم الموحد هو 920000327.

ومن الجدير بالذكر أن سلفة تمتلك فريق مميز يقوم بمساعدة جميع العملاء الذين يرغبون في الحصول على القرض الشخصي، كما أنهم يقومون بالرد على جميع الاستفسارات التي يحتاجها العملاء.

الخاتمة

وفي نهاية مقالنا نكون عرضنا لكم طريقة التسجيل في منصة سلفة الإلكترونية، كما أننا اخبرناكم بالشروط الواجب توافرها في الشخص الذي يرغب في الحصول على القرض الشخصي، وعرضنا لكم أيضًا الرقم الخاص بخدمة العملاء في حالة واجهتك أي مشكلة.