نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد المساعدة المقطوعة 1442 وطريقة متابعتها في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد المساعدة المقطوعة وطريقة متابعتها، قامت هيئة الموارد البشرية المسئولة عن توفير المساعدة المقطوعة للمواطنين المستفيدين منها، بالإعلان عن ميعاد صرف المساعدة المقطوعة للمستفيدين موضحةً أنه حتى الآن لم يتم تحديده بشكل قطعي، ولكن سيتم توفيرها في أقرب فرصة مناسبة، كما أنها أوضحت طريقة متابعة الحصول على المساعدة المقطوعة للمواطنين، وطريقة التقديم للمساعدة المقطوعة مع الانتظار ومتابعتها للتأكد من وصولها في أي وقت.

المساعدة المقطوعة للمستفيدين

توفر هيئة الموارد البشرية المساعدة المقطوعة لجميع الأشخاص الذين تضرروا نتيجة لانتشار فيروس كورونا وتأثيره على الاقتصاد والتجارة، وتعرض الكثير من الأشخاص إلى التخلي عن عملهم والتوقف عنه، وهو مبلغ مالي يوفر للأفراد وفقًا للظروف التي يعانوا منها وعدد الأفراد والمسكن، ويساعد من هم أكثر تضررًا في ظل تلك الأزمة الحالية والتحسين من الحالة المعيشية لهم، وهي تناسب الأفراد الأكثر استحقاقًا للمال ومحدودية الدخل.

طريقة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة

قدمت وزارة التنمية الاجتماعية طريقة بسيطة لمتابعة ميعاد وصول المساعدة المقطوعة بطريقة إلكترونية من خلال:

زيارة الموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة التنمية الاجتماعية بالسعودية. بعدها يقوم المواطن بتسجيل رقم السجل المدني الخاص به، أو كتابة الرقم الشخصي. ومن ثم يتم الضغط على تبويب استعلام.

شروط الاستفادة من المساعدة المقطوعة

وهناك بعض الشروط التي تقدمها وزارة الموارد البشرية حتى يكون المواطنون على علم بها، للتعرف على أحقية المساعدة المقطوعة وهي:

الجنسية السعودية للمتقدم. العمر لا يزيد عن 35 عام. المتقدم للحصول على المساعدة المقطوعة عليه أن يكون مقيمًا في السعودية. موافقته على شروط المساعدة المقطوعة المالية وهي أن الحد الأقصى 30000 ريال سعودي والحد الأدنى هو 10000 ريال سعودي.

ميعاد المساعدة المقطوعة

وحتى الآن لم يتم تحديد موعد مؤكد لصرف المساعدة المقطوعة للمستفيدين منها، وسيتم توفيرها في أقرب فرصة ممكنة بمشيئة الله وفقًا لما أكدته وزارة التنمية الاجتماعية.