عروض هواوي p30-pro جرير بخصم 15% أرخص سعر في السعودية

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عمر شويل - جدة عروض هواوي p30-pro جرير لديكم إمكانية الحصول عليها الآن، ويعتبر هواوي بي 30 برو وأيضًا هواوي ميت 30 برو جرير من أهم إصدارات شركة هواوي، التي تحرص بين الحين والآخر أن توفر جوالات بالإمكانيات التي تتناسب مع الاحتياجات، سواء من الشباب من يرغب في الحصول على ألعاب عالية، أو أيضًا لمن يرغب بحفظ ملفات العمل على الجوال، والحصول على تطبيقات التواصل الاجتماعي بكافة أنواعها، وسوف نقدم لكم سعر هواوي بي 30 برو في السعودية أو بشكل خاص في مكتبة جرير، ضمن عروض مكتبة جرير الأسبوعية، التي تحرص أن تدشن لعملائها الكرام عروض جرير هواوي جوالات .

عروض هواوي p30-pro جرير

إن كنا سنتحدث عن تصنيف هواوي بي 30 برو، فإننا يمكن أن نقول أنه من الجوالات المتوسطة في السعر، والعالية في الإمكانيات، لذلك ينصح بها كل من يرغب في شراء جوال رخيص في السعودية ومن مكتبة جرير.

مواصفات هواوي بي 30 برو

دقة وضوح الكاميرا عالية، حيث أن هناك ثلاث كاميرات خلفية للجوال، أحدها 40 ميجا بيكسل، والأخرى 20 ميجا بيكسل، بينما الأخيرة بدقة 8 ميجا بيكسل، وبه توف كاميرا، كما أن الكاميرا الأمامية تصل دقتها إلى 32 ميجا بيكسل.

معالج ثماني النواة وبطارية سعتها 4200 مل أمبير، ويعمل بنظام التشغيل ‎أندرويد 9.0 باي‎ والجهاز يدعم تقنية الجيل الرابع.

يدعم تقنية التوصيل عن طريق الواي فاي أو من خلال البلوتوث.

ذاكرة النظام تصل إلى 8 جيجا بايت، وسرعة المعالج ‎2.6 + 1.92 + 1.8 جيجاهرتز‎.

يحمل الجوال بطارية ليثيوم بوليمر، كما أن تقنية الشحن هي سوبر تشارج، فيمكن من خلالها شحن الهاتف في وقت قصير للغاية.

سعر هواوي بي 30 برو في السعودية

ومن مكتبة جرير يمكن الحصول على إصدارين من هواوي بي 30 برو، فالأول يأتيكم بسعة التخزين التي تصل إلى 512 جيجا بايت، وهذا سعره 2699 ريال سعودي بعد الخصم، شامل الضريبة، وبضمان يصل إلى 24 شهر.

بينما الإصدار الثاني من جوال هواوي بي 30 برو، فإنه يأتيكم بسعة التخزين 128 جيجا بايت، وهذا أقل سعر من الفئة السابقة، حيث أن سعره 2499 ريال سعودي ويمكن الحصول علي خصم آخر بعد تقديم بطاقة سامبا جرير الائتمانية كوسيلة للحصول على الجوال من مكتبة جرير والخصم يصل إلى 15% من سعر الجوال.