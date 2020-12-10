نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل الأهلي أون لاين بدون مستندات وبفترات سداد تصل إلى 5 سنوات في المقال التالي
عمر شويل - جدة تمويل الأهلي أون لاين بدون مستندات وبفترات سداد تصل إلى 5 سنوات يسعى البنك الأهلي التجاري بالسعودية لتقديم كل ماهو جديد في نظام التمويلات الشخصية فيستطيع الآن العملاء الحصول على التمويل الشخصي من البنك الأهلي من خلال الموبايل دون الحاجة لذهاب إلى أى فرع من فروع البنك الأهلي التجاري وذلك عن طريق تطبيق الأهلي موبايل وبدون الحاجة إلى تقديم أى مستندات وفي هذا المقال سوف نتعرف على كل ما يخص هذا التمويل
مزايا التمويل أون لاين من البنك الأهلي التجاري
- يتميز القرض أون لاين من البنك الأهلي بأنه تمويل لا يتعارض مع ضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة
- التمويل من البنك الأهلي التجاري يتميز بعدم حاجه العميل لزيارة أى فرع للبنك الأهلي التجاري
- يستطيع العملاء من خلال التمويل الاون لاين من البنك الأهلي السداد المبكر
- يتميز تمويل الأهلي من خلال نطبيق الموبيل بأنه ليس هناك حاجة لتقديم أى مستندات
- يتميز قرض الأهلي بسهولة التوقيع من خلال خدمة التصدير الرقمي للحصول على الموافقة السريعة خلال 24 ساعة
- يتميز قرض الأهلي بأن العميل يتمكن من سداد قيمة أقساط التمويل على مدة طويلة تصل إلى 5 سنوات
- التمويل الشخصي من البنك الأهلي يتميز بوجود التأمين في حالة الوفاة أو العجز الكلى
شروط التمويل أون لاين من البنك الأهلي
- يشترط على المتقدم للتمويل أن يكون عمره لا يقل عن 18عام للمواطنين السعوديين و 22 عام للراغبين في الحصول على التمويل من المقيمين بالمملكة
- يبلغ قيمة التمويل 5000 ريال كحد أدنى ومليون ونصف ريال كحد أقصى
- يشترط أن يكون مدة خدمة العملاء في القطاع الحكومي للسعوديين والمقيمين لا تقل عن 3 أشهر ولا تقل عن عام وذلك للسعوديين والمقيمين بالقطاع الخاص
- يشترط أن يكون الحد الأدنى للراتب الشهري للعميل 3000 ريال للعملاء السعوديين و4000 للعملاء الغير سعوديين
- يستطيع التقديم على التمويل أون لاين من البنك الأهلي للعملاء السعوديين وأيضاً المقيمين بالمملكة
- يستطيع شريحة كبيرة من العملاء الحصول على هذا القرض الشخصي سواء العاملين بالقطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو العاملين بالشركات الكبرى التى تحول الرواتب للبنك الأهلي
طريقة الحصول على التمويل
يستطيع العملاء الحصول على تمويل الأهلي من خلال تطبيق الأهلي موبايل وبدون الحاجة إلى الذهاب إلى أى فرع من فروع البنك الأهلي ويمكن الدخول من خلال صفحة البنك الأهلي التجاري
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