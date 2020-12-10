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عمر شويل - جدة تمويل الأهلي أون لاين بدون مستندات وبفترات سداد تصل إلى 5 سنوات يسعى البنك الأهلي التجاري بالسعودية لتقديم كل ماهو جديد في نظام التمويلات الشخصية فيستطيع الآن العملاء الحصول على التمويل الشخصي من البنك الأهلي من خلال الموبايل دون الحاجة لذهاب إلى أى فرع من فروع البنك الأهلي التجاري وذلك عن طريق تطبيق الأهلي موبايل وبدون الحاجة إلى تقديم أى مستندات وفي هذا المقال سوف نتعرف على كل ما يخص هذا التمويل

مزايا التمويل أون لاين من البنك الأهلي التجاري

يتميز القرض أون لاين من البنك الأهلي بأنه تمويل لا يتعارض مع ضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة

التمويل من البنك الأهلي التجاري يتميز بعدم حاجه العميل لزيارة أى فرع للبنك الأهلي التجاري

يستطيع العملاء من خلال التمويل الاون لاين من البنك الأهلي السداد المبكر

يتميز تمويل الأهلي من خلال نطبيق الموبيل بأنه ليس هناك حاجة لتقديم أى مستندات

يتميز قرض الأهلي بسهولة التوقيع من خلال خدمة التصدير الرقمي للحصول على الموافقة السريعة خلال 24 ساعة

يتميز قرض الأهلي بأن العميل يتمكن من سداد قيمة أقساط التمويل على مدة طويلة تصل إلى 5 سنوات

التمويل الشخصي من البنك الأهلي يتميز بوجود التأمين في حالة الوفاة أو العجز الكلى

شروط التمويل أون لاين من البنك الأهلي

يشترط على المتقدم للتمويل أن يكون عمره لا يقل عن 18عام للمواطنين السعوديين و 22 عام للراغبين في الحصول على التمويل من المقيمين بالمملكة

يبلغ قيمة التمويل 5000 ريال كحد أدنى ومليون ونصف ريال كحد أقصى

يشترط أن يكون مدة خدمة العملاء في القطاع الحكومي للسعوديين والمقيمين لا تقل عن 3 أشهر ولا تقل عن عام وذلك للسعوديين والمقيمين بالقطاع الخاص

يشترط أن يكون الحد الأدنى للراتب الشهري للعميل 3000 ريال للعملاء السعوديين و4000 للعملاء الغير سعوديين

يستطيع التقديم على التمويل أون لاين من البنك الأهلي للعملاء السعوديين وأيضاً المقيمين بالمملكة

يستطيع شريحة كبيرة من العملاء الحصول على هذا القرض الشخصي سواء العاملين بالقطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو العاملين بالشركات الكبرى التى تحول الرواتب للبنك الأهلي

طريقة الحصول على التمويل

يستطيع العملاء الحصول على تمويل الأهلي من خلال تطبيق الأهلي موبايل وبدون الحاجة إلى الذهاب إلى أى فرع من فروع البنك الأهلي ويمكن الدخول من خلال صفحة البنك الأهلي التجاري