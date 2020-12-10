نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صرف الدفعة 37 حساب المواطن وتصل مبالغ دعم المستحقين 1.8مليار سعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت الجهات المختصة بتحديد ما يدور عبر برنامج “حساب المواطن” بصرف دفعة 37 دورة ديسمبر حيث تم إيداع اليوم الخميس الموافق 10 من شهر ديسمبر 1.8 مليار ريال سعودي مخصص دعم للمستحقين دورة شهر ديسمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث قد بلغ عدد المستفيدين المستحقين للدعم حساب المواطن ومطابقة لمعايير الاستحقاق في الدفعة السابعة والثلاثين 10.7 مليون مستفيد وتابع طبقا للوائح الموضحة.

وقد بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة الدفعة 36 دورة نوفمبر حوالي 18 مليون ريال، حتى يصبح إجمالي ما تم دفعه برنامج حساب المواطن للمستحقين للدعم منذ انطلاقه أكثر من 86 مليار ريال منها 638 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة وذلك متابعة من الكثير من الجهات المختصة.

الدعم المستحق دفعة 37 حساب المواطن

وقد قام المتحدث الرسمي السعودي سلطان القحطاني الخاص ببرنامج حساب المواطن أن 79% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1018 ريال سعودي، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2.1 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 92% بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.4 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 190 ألف مستحق للدعم، مشكلين 8% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين طبقا للشروط والأحكام المطبقة لبرنامج حساب المواطن.

وقد قام المتحدث الرسمي القحطاني بالتوضيح أن نسبة أرباب الأسر قد بلغت 93% أما ربَّات الأسر فقد أصبحت نسبتهن 7% بينما بلغت نسبة شكل الذكـور المستقلين 58% والإناث المستقلات 42% وموضحاً أن 88% من إجمالي المستحقين تحصلوا على الاستحقاق الكامل فيما حصل 12% على الاستحقاق الجزئي والأدنى كما ذُكر في التغريدات على الصفحة الرسمية لحساب المواطن.

تجميد حساب المواطن

عندما تم الكشف عن حساب المواطن قد وضحت سبب عدم قدرة بعض المستفيدين من الدخول إلى حساباتهم على البرنامج بالرغم من صحة بيانات الدخول التي يسجلونها على الموقع الرسمي حساب المواطن، وقد أوضحت خدمة المستفيدين في حساب المواطن ردًا على العديد من الاستفسارات عما يدور حول تجميد الحسابات إنه، نظرًا لعدم تصحيح البيانات وتقديم اعتراض خلال الفترة المسموحة والمحددة مسبقاً بـ 90 يوماً، فقد تم إيقاف الحساب إيقاف مؤقتا حتى يتم تحديث البيانات المطلوبة.