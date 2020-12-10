دليل الجمعيات الخيرية في السعودية 1442 وأهم الأعمال

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عمر شويل - جدة دعمًا لمبدأ التكافل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، فإن كثيرًا من الأغنياء، يبحثون عن دليل الجمعيات الخيرية في السعودية 1442هـ، لمساعدة الفئات الفقيرة والأكثر احتياجًا من خلالها، خصوصًا أنها منتشرة في أنحاء المملكة، وفي الوقت نفسه فإن هذا الدليل يمكن أن يستفيد منه المواطنون الفقراء في الوصول إلى أقرب جمعية من مسكنه والتسجيل فيها، للحصول على المساعدات في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها كثير من الأسر، جراء غلاء الأسعار في كثير من السلع والخدمات.

وتعمل هذه المؤسسات، حلقة وصل موثوقة، بين المتبرعين والحاصلين على المساعدات، وهو عمل مدني له أهمية كبيرة في دعم رؤية المملكة “2030” التي تهدف إلى تحقيق مبدأ التعاون والتكافل بين أفراد المجتمع السعودي، وتوفير الحياة الكريمة لجميع المواطنين، ومواجهة تداعيات الإصلاحات والتوسعات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة.

دليل الجمعيات الخيرية في السعودية

وفي السطور المقبلة، ننشر من خلال موقعنا دليل الجمعيات الخيرية في السعودية 1442، خدمة للراغبين في التبرع لها، وكذلك الفقراء الذين يريدون الاستفادة من المساعدات المختلفة، ومن أرقام الجمعيات الخيرية في السعودية ما يلي:

في البداية، يوجد جمعية غرب الرياض، وهاتها الجوال: (4331550 أو 4335275).

ثمّ جمعية البر بالخرج، وهاتفها: (015442802 – 015486005).

يلي ذلك، جمعية روضة سدير بجوار مؤسسة الجميح، ويمكن الاتصال عليها برقمي ( 064433395 – 064433660).

بعد ذلك، جمعية القويعية بحي البساتين، والهاتف (016520704).

كما توجد جمعية القصب الوشم، وهاتف (6291962 – 6291025).

هنا أيضًا، جمعية الغاط، وهاتفها (064421532- 064421450).

من بين الجمعيات أيضًا، الحريق، وهاتفها (015370812 – 015370348).

ثم برماح رماح وهاتفها (015520810 – 015520840).

توجد أيضًا، جمعية السليل، والهاتف (7820540 – 7822196).

وتوجد جمعية البر في حوطة، والهاتف (064431278 – 064431278).

القائمة تضم، كذلك، جمعية شقراء، والهاتف (6221178 – 6221178).

حَوَت القائمة أيضًا، جمعية الأفلاج، والهاتف (6822741 6821341).

شملت كذلك، على جمعية البر بعفيف، والهاتف (7222404 – 7221548 – 7222404).

ضمت أيضًا، جمعية البر بالدوادمي، والهاتف (016424108 – 016430673).

أخيرًا، جمعية الهياثم، والهاتف (015510855 – 015510580).

كما توجد بعض الجمعيات في مناطق: مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والمنطقة الشرقية، وفي الأحساء، وكثير من المناطق والمدن في المملكة.

أهداف جمعيات توصيل المساعدات للفقراء في السعودية