عروض سماعات بلوتوث هواوي جرير خصومات وتخفيضات نهاية 2020

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عمر شويل - جدة عروض سماعات بلوتوث هواوي جرير هي الأرخص هذا الأسبوع، ويرجع ذلك إلى الاهتمام الكامل المنصب بعملاء المكتبة، ولذلك تقدم لهم المكتبة عروض جرير هواوي جوالات المميزة إلى جانب سماعات هواوي أصلي بضمان التوكيل بالإضافة إلى عروض الهواتف الذكية مكتبة جرير وهي الأرخص والأفضل في نفس الوقت في المملكة العربية السعودية ككل، ولهذا سنوفر لكم سعر سماعات بلوتوث هواوي الجديدة للحصول عليها أيضًا مع جوال عروض هواوي p30-pro جرير .

عروض سماعات بلوتوث هواوي جرير

هناك أشكال كثيرة من سماعات البلوتوث هواوي في مكتبة جرير، ومنها الأكثر شيوعًا وهي سماعة هواوي سماعة الأذن الداخلية اللاسلكية، والتي تدعم الميكرفون، والبلوتوث أيضًا، يمكن المبادرة للحصول عليها بسعر 559 ريال سعودي، شاملة الخصم مع إمكانية الحصول على خصم 15%، عند الدفع عن طريق استخدام بطاقة سامبا جرير الائتمانية.

كما أن هناك سماعة هواوي فري بودز برو، والتي يمكن الحصول عليها بسعر 669 ريال سعودي، والحصول على خصم بطاقة سامبا من مكتبة جرير أيضًا.

وإن كنت بحاجة إلى سماعة أوفر وأرخص في السعر من هؤلاء، فيمكن الحصول على سماعة هواوي فري بودز 3 آي، السماعة المميزة بسعر 399 ريال سعودي، تشمل الضريبة أيضًا، ولديك فرصة للحصول على خصم بطاقة سامبا بها.

ومتاح في مكتبة جرير سماعة بلوتوث هواوي فري بودز 3 يمكن الحصول عليها بعد الخصم بسعر 599 ريال سعودي شاملة للضريبة، وستوفر 60 ريال سعودي في هذه الحالة، كما يمكن الحصول على خصم يصل إلى 15% عند استخدام بطاقة سامبا الائتمانية في مكتبة جرير.

سعر سماعات بلوتوث هواوي جرير

وإن كنت تبحث عن الفئات الأعلى من سماعات البلوتوث، فيمكن الحصول على هواوي ساوند اكس، السماعة المتنقلة، باللون الأسود المميز، وإمكانيات وتقنيات عالية، فقط بسعر 1399 ريال سعودي، شاملة للضريبة، وستحصل على خصم بطاقة سامبا جرير.

وإن كنت تريد الحصول على الأقل فئة، فيمكن الاستفادة من عروض مكتبة جرير، وتحصل على سماعة هواوي فري بودز لايت، السماعة الداخلية بسعر 329 ريال سعودي، كما أن هناك هواوي سبورت لايت، المميزة بسعر أوفر وهو 199 ريال سعودي، بالإضافة إلى توافر سماعات بلوتوث هواوي الأقيم وهي هواوي فري بودز مع الميكروفون المدمج بسعر 439 ريال سعودي.