نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن المخالفات المرورية برقم المخالفة إلكترونيا وخطوات دفع الغرامات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تُوفّر منصة أبشر الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية السعودية، خدمات عديدة، منها استعلام عن المخالفات المرورية برقم المخالفة أونلاين، دون الذهاب إلى أحد مقرات إدارة المرور وخسارة الوقت والجهد، فيما يحتاج إلى إنجاز هذه الخدمة المواطنون والمقيمون عند تجديد رخصة القيادة، أو بيع السيارة، إضافة إلى ضرورة دفعها في الوقت المحدد، حتى لا يتعرّض أحدهم إلى دفع الغرامات إضافية، بخلاف الرسوم المستحقة على كل مخالفة.

وأطلقت وزارة الداخلية هذه المنصة في عام 2010م، للتيسير على جميع مَن يعيش على أرض المملكة، خصوصًا أنها تعمل تنجز الخدمات في وقت قياسي، بمجرد التسجيل فيها وإدخال البيانات المطلوبة لإنجاز أي خدمة، فيما يأتي ذلك في ظل خطة هدفها، القضاء على النظام التقليدي في إنجاز الخدمات، وتوثيق الخدمات والمعاملات، لذلك فإن الملايين يسجلون في هذه المنصة ويستفيدون من خدماتها التي زادت على 200 خدمة إلكترونية، وما زالت وزارة الداخلية تضيف إليها الكثير.

طريقة استعلام عن المخالفات المرورية برقم المخالفة

ونستعرض في السطور التالية، طريقة استعلام عن المخالفات المرورية إلكترونيًّا، عبر منصة أبشر الإلكترونية، خِدمة للمواطنين والمقيمين في المملكة، وذلك على النحو الآتي:

في البداية، ننتقل إلى منصة أبشر عبر الإنترنت.

ثم نختار “خدمات الأفراد”.

يلي ذلك، إدخال رقم الهوية وكلمة السر.

علينا بعد ذلك إدخال كود التحقق.

ننقر بعد ذلك على تسجيل الدخول.

أخيرًا، تظهر جميع التفاصيل الخاصة المطلوبة عن المخالفات.

كيفية دفع غرامات المرور في السعودية إلكترونيا

ولمعرفة طريقة دفع غرامات المرور في السعودية إلكترونيا، عليك تتبع الخطوات التالية:-

في البداية، ننتقل إلى أقرب ماكينة صراف آلي التابعة للبنك الذي يتعامل معه العميل.

ثمّ نختار اللغة العربية.

علينا بعد ذلك النقر على الخدمات الحكومية.

يلي ذلك إدخال رقم الهوية القومية.

كما يجب بعد ذلك الضغط على الخدمة التي نريد إنجازها.

هنا، ننقر على “دفع”، بعد التأكد من وجود رصيد كافٍ.

خطوات تقديم اعتراض على غرامات المرور

ويمكنك معرفة كيفية تقديم اعتراض على غرامات المرور عبر موقعنا من خلال الخطوات الآتية:-