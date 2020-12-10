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عمر شويل - جدة متى تبدا السنه الماليه السعوديه 1442 هذا هو السؤال الذي يخطر على بال العديد من الموظفين الجدد والذين لا يعلمون أي شيء عن الإجابة الخاصة، فهو يكون مهم بالنسبة له لأن يتوقف عليه العلاوات فهناك مستويات بسلم رواتب الموظفين في معظم الأحيان تكون في بداية السنة المالية، أو يوجد تعديل في عدة أمور مالية بالحكومة تتطبق مع بداية السنة المالية بالمملكة السعودية 1442.

متى تبدا السنه الماليه السعوديه 1442

في أخر اجتماع خاص بمجلس الوزراء مع رئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين، قرر باعتماد السنة المالية السعودية 1442، حيث أن تم نقاش كافة الأمور المهمة التي واجهتها السعودية بسبب تفشي فيروس كورونا وتأثيره على السنة المالية الجديدة، كما اسفر عن ذلك بعض من التدهور بالوضع الاقتصادي بالمملكة السعودية، وحدث نقاش طويل لإيجاد حلول التي تخص الأمور الصادرة عن وزارة المالية الخاصة بإيقاف بدل غلاء المعيشة، وقد تطرقوا أيضاً لنقاش كبير حول متي ستبدأ السنة المالية السعودية 1441.

وقد تم الإعلان عن السنة المالية السعودية 1442 ستبدأ في 12 ربيع الأول 1442 الموافق 9 ديسمبر 2020، ويقف على تلك الأمر على العديد من المسئوليات العامة التي قد ينتظرها أشخاص عديدة في المملكة السعودية بالعام الجديد.

توقعات لعجز مالي بداية السنة المالية السعودية 1442

نظراً للأمور التي تسود السعودية بالوقت الحالي فهناك عدة توقعات تشير إلى أن الأمور لن تكن جيدة بالأخص في الثلث الأخير من هذا العام، فكان هناك تراجع اقتصادي كبير بالصادرات التي تخص النفط السعودي ويرجع السبب في ذلك انتشار فيروس كورونا.