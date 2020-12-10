نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض جوالات هواوي جرير أفضل 10 هواتف هواوي بخصم كبير في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض جوالات هواوي جرير أو العروض الأسبوعية لم تميز بين فئة جوالات وأخرى، بل أن هناك خصومات تصل إلى نصف السعر وفي الكثير من الأحيان تعتبر مكتبة جرير هي أهم الأماكن التجارية في تدشن أسعار للجوالات سواء أسعار موبايلات هواوي 2020 أو الفئات السابقة لها، كما أنها تمكنت من توفير أفضل 10 هواتف هواوي في المكتبة، ولهذا نحرص اليوم على أن نقدم أسعار جوالات هواوي في مكتبة جرير 2020.

عروض جوالات هواوي جرير

جوالات هواوي 2020 حصلت على شعبية واسعة ليس فقط في المملكة العربية السعودية بل أيضًا في مصر، ولهذا نجد أن أحدث موبايل هواوي 2020 هو الأكثر شيوعًا في المبيعات، على الرغم من أن المتجر المستخدم في الفئة الحديثة أصبح متجر هواوي، وتبلغ عروض الأسعار في مكتبة جرير هذا الأسبوع على جوالات هواوي كالتالي:

على الأرجح الهواتف العالية في الإمكانيات هي التي يبحث عنها المستخدمين في العروض، ومنها هواوي بي 40 برو بلس الذي يبلغ سعره في إطار العروض هذا الشهر 4499 ريال سعودي، كما أنه يأتيكم بسعة تخزينية عالية وهي 512 جيجا بايت، بادر لتحصل على خصم 15% من بطاقة سامبا جرير الائتمانية إن كنت تتعامل بها.

وإن كنت ترى أن المساحة كبيرة، ولا تحتاجها، فإن هواوي تقدم لك بالتعاون مع مكتبة جرير واجهة البيع، جوال هواوي بي 40 برو بسعة تخزين 256 جيجا بايت، بسعر 3349 ريال سعودي.

وهنا ينبغي أن نقول أن جوال هواوي نوفا 7i لا يقل تميزًا عن الجوالات السابقة، حيث أن ألوانه عصرية ومميزة، وتناسب كافة الأذواق، وسعره وصل إلى 1399 ريال سعودي في عروض مكتبة جرير.

أسعار جوالات هواوي في مكتبة جرير

وأضف إلى معلوماتك أيضًا أن هناك جوال واي 9 ايه بسعة تخزين 128 جيجا بايت، يمكن المبادرة لتحصل على خصومات سامبا جرير وتحصل على الجوال بسعر 1099 ريال سعوي بكافة ألوانه.

وفي عروض جوالات هواوي جرير يمكن الاستفادة من خصومات رائعة على جوال هواوي ميت 30 برو مساحة تخزين 256 جيجا بايت بسعر 2699 ريال سعودي، بالإضافة إلى توافر جوال هواوي بي 40 128 جيجا بايت، باللون الفضي واللون الأسود بسعر 2399 ريال سعودي.