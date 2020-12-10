نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأردن يسجل 2902 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة الأردنية، تسجيل 2902 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في المملكة إلي 253 ألفًا و121 إصابة.

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الخميس - أنه جرى تسجيل 44 وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 3250 حالة، فيما جرى تسجيل 4580 حالة شفاء، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 206 آلاف و638 حالة.