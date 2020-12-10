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الأردن يسجل 2902 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة الأردنية، تسجيل 2902 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في المملكة إلي 253 ألفًا و121 إصابة. 

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الخميس - أنه جرى تسجيل 44 وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 3250 حالة، فيما جرى تسجيل 4580 حالة شفاء، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 206 آلاف و638 حالة.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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