وزارة التعليم تحدد عقد الاختبارات النهائية للطلاب

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عمر شويل - جدة تحديد موعد عقد الاختبارات النهائية في السعودية، بسبب تفشي مرض كورونا في البلاد، قد تقرر في معظم الدول العربية أن يتم نظام التعليم بنظام التعليم عن بعد، وذلك حتى يتمكن الجميع من دراسة منهجهم دون أن يحدث لهم أي ضرر، و قد أثمر هذا النظام على عدة فوائد وأظهر نتائج إيجابية، وكانت قد إتبعت المملكة العربية السعودية هذا النظام في البداية وقامت بعمل منصات تعليمية وأيضًا بثت المناهج عبر القنوات الفضائية.

موعد عقد الاختبارات النهائية للطلاب في السعودية

قامت وزارة التعليم بالتأكيد على موعد الاختبارات النهائية للطلاب في المملكة العربية السعودية وذلك بالحضور عبر الإنترنت أو من خلال القنوات الفضائية، وأيضًا يتم عقد الاختبارات النهائية للطلاب الذين لا يملكون خدمة الإنترنت في منزلهم وذلك عن طريق الحضور المباشر في المدارس ولكن سيكون ذلك بحضور جميع الطلاب مع أخذ جميع الاحتياطات الاحترازية اللازمة ضد مرض فيروس كورونا.

موعد الاختبارات الشفوية والعملية

أعلنت وزارة التعليم أن الاختبارات الشفوية والعملية سوف تبدأ من الأسبوع المقبل لجميع المواد الدراسية في المملكة العربية السعودية، ستكون الاختبارات موجودة عبر المنصة التعليمية مدرستي، وفيما يخص الخطة التي تم إعدادها مسبقًا في المدارس فإنها سوف تسري كما هي.

آلية أداء الاختبارات الشفوية والعملية

قالت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية أن الاختبارات العملية والاختبارات الشفوية لجميع المواد الدراسية سوف تكون من جميع مواد هذا العام، لذلك يجب على الطالب أن يقوم بمذاكرة جميع مناهج هذا العام.

أكدت الوزارة أن موعد الاختبارات سوف تنطلق اعتبارًا من الأسبوع القادم والذي يكون الأسبوع السادس عشر من بدء الدراسة وسيكون عبر منصة مدرستي، وسيكون هذا الأسبوع مخصص لإستلام جميع التكليفات وأعمال السنة وأيضًا سيكون مخصص لأداء جميع الاختبارات النهائية للطلاب وأداء التقويم للطالب.

ما هي منصة مدرستي

من خلال منصة مدرستي يمكن أن يتم الحصول على النتائج الفصلية و الشهرية، وأيضًا نتائج التقارير الشهرية التي يقوم بعملها المعلمين والتي تتضمن المستوى الدراسي الخاص بالطلاب في خلال العام الدراسي.