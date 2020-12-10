نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصدار الرخصة المهنية لموظفي التربية والتعليم في المقال التالي

عمر شويل - جدة إصدار الرخصة المهنية لموظفي التربية والتعليم، أصدرت الهيئة العامة للتقويم والتدريب والتعليم للأشخاص الموظفين فى القطاع التعليمي الذين تمكنوا من اجتياز كافة الاختبارات، وستتم تلك التعليمات من خلال الإنترنت، ومن أهم تلك المواقع والمنصات التي سيتم ذلك من خلالها هو نظام نور وفارس، القناة التكاملية الحكومي GSN , بالإضافة إلي الهيئة العامة للبيانات والذكاء الصناعي، وقواعد البيانات والاختبارات الخاص بالمركز الوطني للقياس، وتلك النظم جميعا تقدم كافة الخدمات التى يحتاج إليها المعلمين الذين يريدون إصدار رخصة مهنية.

الهدف من الرخصة المهنية

وتعود أهمية الرخصة المهنية للمعلمين في القيام بعلو مكانة المعلمين وذلك عن طريق المجهود، حيث يبذلون مجهودًا واضحًا من أجل النهوض بالعملية التعليمية، ومحاولة تحقيق الرؤية الرقمية للمملكة العربية السعودية ٢٠٣٠، بالإضافة إلى تطوير المعلمين وتحفيزهم ذاتيًا، وحثهم على التعلم الذاتي، بجانب تطبيق المعايير المهنية فى مختلف التخصصات العلمية، ويجب تقديم الحد الأدنى للقبول لمعايير الكفاية المهنية، التي من خلالها يمكن القبول فى مزاولة التعليم كمهنة، وتلك الخدمات تشمل إمكانية التسجيل في الاختبارات للحصول على الرخصة، ويشمل التسجيل إمكانية الحصول على الرخصة العامة والتخصصية، ويمكن أيضًا الاطلاع على كافة التقارير العامة لقياس الأداء، بالإضافة إلى ذلك عدة قنوات تقدم الدعم الفني.

شروط الحصول على الرخصة المهنية

هناك عدة شروط وضوابط تم وضعها من قبل وزارة التربية والتعليم للحصول على الرخصة المهنية، وتلك الشروط هى: