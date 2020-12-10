طريقة حساب مبلغ حساب مواطن للدفعة 37

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عمر شويل - جدة طريقة حساب مبلغ حساب مواطن، يقوم الكثير من المواطنين بالسعودية الآن بترقب موعد إيداع مبلغ حساب مواطن في حساب كل مواطن من مستفيدي الدعم، ممن لهم الأهلية في استحقاق مبلغ حساب مواطن، ويمكن لكل مواطن حساب قيمة الدعم التقديرية المسموحة له من حساب مواطن، من خلال حاسبة الدعم التقديرية.

حساب قيمة الدعم التقديرية لمستفيدي الدعم

قبل الحصول على مبلغ الدعم من حساب مواطن يمكن الاستعانة بحاسبة الدعم التقديرية للتعرف على قيمة المبلغ المستحق من حساب مواطن لرب الأسرة أو للطالب أو لأيًا كان من المسجلين بحساب مواطن، ويتم التعرف على مبلغ حساب مواطن من خلال:

فتح الموقع الإلكتروني لحساب مواطن على الإنترنت، ويتم تسجيل الدخول من خلال كتابة الرقم السري واسم المستخدم الخاص بالفرد.

اختيار حاسبة الدعم التقديرية من الخيارات الموضحة أمامك.

تسجيل قيمة الدخل الشهري الذي يدخل للفرد.

كتابة عدد التابعين من أفراد الأسرة الخاصة برب الأسرة المسجل في البرنامج، ولكن في حالة تسجيلك كفرد مستقل لن تحتاج لتلك الخطوة.

وفي النهاية يتم الضغط على احسب ليقوم برنامج حساب مواطن باحتساب المبلغ الخاص بالفرد والمتوقع الحصول عليه من حساب مواطن عند إيداع مبلغ الدعم للدفعة 37.

شروط أهلية حساب مواطن

ويحتاج التسجيل في حساب مواطن لتوفر بعض الشروط الهامة في المواطنين مستفيدي الدعم، تقدمها خدمة حساب مواطن للمواطنين للتعرف على أهليتهم للحصول على مبلغ الدعم من حساب مواطن من عدم أهليتهم، وتلك الشروط: