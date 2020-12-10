نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاتف ارامكس خدمة العملاء جميع فروع السعودية رقم ارامكس للتواصل والاستفسارات في المقال التالي

عمر شويل - جدة هاتف ارامكس خدمة العملاء جميع فروع السعودية للأفراد والشركات، نوضح لكم في موضوعنا اليوم رقم ارامكس السعودية الموحد للتواصل والاستفسارات وتتبع الشحنات وطلب شحنات جديدة، وكذلك أرقام ارامكس في كافة الفروع المنتشرة في مدن ومحافظات المملكة، حيث تعتبر الشركة هي الأشهر والأفضل في الوقت الحالي بالنسبة للشحن ونقل وتسليم البضائع، وتقدم الشركة كافة الحلول أمام العميل حيث توفر حلول النقل الجوي والبري والبحري للبضائع من مختلف الأنواع والأحجام، وتقدم ارامكس خدماتها بأقل التكاليف وبقدر عالي من الأمان والسرعة، لذلك تعتبر أفضل طريقة لضمان وصول بضاعتك بسرعة وأمان، ونحن هنا من خلال موقع ثقفني نستعرض معكم هاتف ارامكس الموحد وأرقام ارامكس في جميع فروع الشركة بالسعودية.

هاتف ارامكس السعودية خدمة العملاء

أطلقت شركة ارامكس لخدمات الشحن ونقل البضائع رقم هاتف موحد في السعودية، يستطيع من خلاله العملاء التواصل مع خدمة عملاء الشركة، ويمكن من خلال الرقم الموحد طلب شحنة جديدة، أو الاستعلام عن الشحنة القائمة، أو معرفة كافة المعلومات اللازمة لغرض تتبع الشحنة، ورقم هاتف شركة ارامكس الموحد في السعودية هو 920027447 أو 920035200.

أرقام ارامكس خدمة العملاء كافة الفروع

أطلقت ارامكس رقم هاتف 009662920027447 لخدمة عملائها في من داخل السعودية لجميع الفروع، مع اختلاف رقم الفاكس للتواصل مع كل فرع على حدا، فبالنسبة لمحافظة تبوك يمكن التواصل مع الفرع الرئيسي على فاكس 0096644240732، ومع فرع خميس مشيط على فاكس 0096672351736، ومع فرع ينبع على رقم فاكس 0096643900304، وبالنسبة لمدينة نجران يمكن التواصل مع الفرع الرئيسي على رقم فاكس 0096675235440، ومع فرع البيشة على فاكس 0096676201860.

وبالنسبة لمدينة جدة يمكن التواصل على رقم فاكس 00966126059971 للفرع الرئيسي وفاكس 0096648270780 لفرع المدينة، وفي مدينة مكة يمكنك التواصل مع ارامكس على فاكس 0096625496242، وفي الطائف 0096627333462، وفي جازان 0096673226004، ورقم فاكس الظهران الفرع الرئيسي 00966138877222، وفرع القطيف 0096638544913، وفرع الدمام 00966138877222، وفرع الخفجي 0096637666868، وفرع سيهات 0096638377651، وفرع الهفوف 0096635869608، وفرع الجبيل 0096633638833.

هاتف ارامكس فروع مدينة الرياض

الفرع الرئيسي لشركة ارامكس في مدينة الرياض يمكن التواصل معه على رقم هاتف 00966920027447 وعبر الفاكس على رقم 0096612754003، ويمكن التواصل مع فرع وادي الدواسر على رقم 0096617841022 وعن طريق الفاكس على 0096617841022، ويمكن التواصل مع فرع السليمانية على رقم 00966014160353 وعن طريق الفاكس على 00966012754003، ويمكن التواصل مع فرع ارامكس الملز على هاتف 00966920027447، وعن طريق الفاكس على 0096614729000، ويمكن التواصل مع فرع مخرج 16 على رقم 0096612759000، وعن طريق الفاكس على 0096612754003، ويمكن التواصل مع فرع برج تمكين على رقم 009669200274472، ويمكن التواصل مع فرع الروضة على رقم 00966920027447.

كما يمكن التواصل مع فرع ارامكس سكاكا الجوف على رقم 0096646252966، وعن طريق الفاكس على 0096646252966، ويمكن التواصل مع فرع القريات على رقم 0096646424021، وعن طريق الفاكس على 009664642421، ويمكن التواصل مع فرع عرعر على رقم 0096646610664، وعن طريق الفاكس على 0096646610664، ويمكن التواصل مع فرع حفر الباطن على رقم 0096637211015، وعن طريق الفاكس على 0096637211015، ويمكن التواصل مع فرع بريدة القصيم على رقم 0096663692089، وعن طريق الفاكس على 0096663692089، ويمكن التواصل مع فرع ارامكس حائل على هاتف 0096665314199، وعن طريق الفاكس على 0096665314198.