نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيونداي أزيرا premium 2021 الجديدة بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت شركه هيونداي عن إطلاقها لسياره أزيرا premium 2021 الجديدة كليا والتي أعلنت عنها عبر صفحتها علي مواقع التواصل الاجتماعي كما ذكرت أيضا أن سياره أزيرا premium 2021 الجديدة من فئه السيارات السيدان وتتميز بدفع عجلات أمامي وتأتي بحجم محرك 3.50 لتر بعدد سطوانا 6 لتوليد قوه مقدارها 290 حصان، والجدير بالذكر أن السيارة تتميز بناقل حركه أوتوماتيكي ومعدل استهلاك بنزين 11.30 كيلومتر لكل لتر كما أن سياره أزيرا premium 2021 الجديدة بقمة الترفيه والتكنولوجيا.

مواصفات أزيرا premium 2021

أعلنت شركه هيونداي عن مواصفات سياره أزيرا premium 2021 الجديدة كليا والتي سوف نلخصها لكم من خلال التي:

السيارة من نوع السيارات السيدان.

تتميز السيارة بدفع أمامي.

محرك السيارة يحتوي علي 6 أسطوانات بقوه 290 حصان.

السيارة تدعم 7 وسائد هوائيه لحماية الأشخاص.

ناقل الحركة بالسيارة أوتوماتيكي لتوفير الراحة.

السيارة تدعم حساسات أمامية وخلفيه.

معدل استهلاك بنزين 11.30 لكل كيلو.

السيارة تعمل بوقود بنزين.

السيارة تدعم كاميرا مدمجه بدرجه 360.

مقاس عجلات السيارة 19.

تتميز المصابيح الأمامية بنوع أضاءه ليد.

ناقل الحركة بالسيارة من نوع الجير بوكس 8 سرعات.

مميزات هيونداي أزيرا premium 2021

أعلنت شركه هيونداي عن مميزات سياره هيونداي أزيرا premium 2021 الجديدة كليا والتي تتلخص في الأتي:

تتميز السيارة بنظام تثبيت سرعه ذكي.

تتميز السيارة بفتح عن طريق الري موت.

نظام اقفل ألية للأبواب لحماية الأطفال.

نوافذ السيارة جميعها كهربائيه.

تحكم كامل من المقود.

يتميز مكيف السيارة بانه متعدد المناطق.

يوجد بالسيارة نظام ملاحه.

اتصال usb و مشغل cd وبلوتوث وقرص صلب.

السيارة تدعم مساعد اصطفاف.

حاجب خلفي للشمس.

تبريد وتدفئه المقاعد بالسيارة.

ستائر جانبيه في الأبواب.

السيارة تدعم نظام تحذير في المناطق العمياء.

يوجد بها نظام لتحذير مغادره المسار.

مراقبه ضغط الهواء الموجود بالإطارات.

فرامل مانعه للانزلاق مع نظام دعم المكابح.

تحكم كهربائي كامل للمقاعد وتتميز بانها جلد.

سعر هيونداي أزيرا premium 2021

أعلنت شركه هيونداي عن المميزات والمواصفات الموجودة في سياره أزيرا premium 2021 الجديدة كما أعلنت عن سعر السيارة أيضا في المملكة العربية السعودية والتي يبدأ من 175000 ريال سعودي والتي يختلف أيضا علي حسب مواصفات وكماليات السيارة.